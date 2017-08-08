Хайпануть по полной 22 8.08.2017, 9:42

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Александр Солодуха

Лолита и Солодуха вполне могут объединить усилия.

На прошлой неделе все, ну или почти все белорусские СМИ хором воскликнули: «Александр Солодуха повторил трюк Ван Дамма!», пишет «Белгазета». Действительно, 1 августа на Youtube-канале Белтелерадиокомпании появился видеоролик с участием певца, садящегося на шпагат на стволах танков. Точь-в-точь, как это делает актер Жан-Клод Ван Дамм в рекламе Volvo Trucks, с той только разницей, что голливудская звезда садится на шпагат, стоя на боковых зеркалах движущихся грузовиков. На вопрос портала Naviny.by, сам ли он провернул этот трюк или за него это сделал дублер, певец решительно заявил: «Сам, сам, конечно».

Однако в Байнете многие засомневались, что здесь обошлось без дублера. Первые сомнения навеяло уже то, что ролик выполнен методом так называемой «склейки Дэймона». Сегодня этим методом снимают практически все остросюжетные сцены, от горячих перестрелок и драк до напряженных автомобильных погонь: оператору достаточно запечатлеть объект с разных ракурсов, а затем «накрошить» получившийся материал монтажными ножницами и склеить из секундных кусочков сцену, производящую впечатление реально захватывающей. Подходит этот метод и для головокружительных трюков. В ролике Александра Солодухи момент, когда человек в кадре садится на шпагат, снят планом «ноги - живот», а также общим планом со спины. Если певец сам выполнял эту сложную гимнастическую фигуру, то почему бы было не снять его в столь исторический момент полностью, с ног до головы? Однако торс Солодухи появляется потом в кадре отдельно, без ног, растянутых на шпагате.

Кроме того, в ролике выполнен не просто продольный шпагат и даже не поперечный, а так называемый провисной, считающийся в гимнастике высшим пилотажем. И поперечный-то выполнит не каждый, а уж провисной и подавно - здесь нужны месяцы, а то и годы специальных тренировок. Ну и, наконец, некоторые зрители сочли, что телосложение человека, садящегося на шпагат, отличается от телосложения певца.

Садился Солодуха на шпагат или не садился, не так уж и важно - любим мы его не за это. Да и градус инфоповода это не снизило - только подхлестнуло. Хотя прошедшая неделя и без него была богата на хохмы. Если «шпагат Солодухи» стал локальным белорусским событием, то выступление на бакинском фестивале «Жара» российской певицы Лолиты Милявской, которая оказалась на сцене в откровенном комбинезоне, вызвало резонанс на всем постсоветском пространстве и даже за его пределами. Учитывая, что формы певицы сегодня далеки от гламурных 90-60-90, зрелище получилось то еще. Пользователи соцсетей устроили соревнование: кто смешнее прокомментирует наря д артистки. «Здравствуй, ужас!» - восклицали одни. «Не думал, что Лолита когда-нибудь будет выглядеть хуже, чем Цекало», - признавались другие. «Это наш ответ на санкции», - утверждали третьи. Сама Лолита при этом ничуть не смутилась. «Как говорят в Интернете, я решила хайпануть. И хайпанула! - рассказала она пользователям сайта The Question. – Я честно хайпанула. И получила удовольствие».

Увы, минус любого хайпа в том, что через несколько дней его сменяет новый хайп, а о старом хайпе публика забывает. Поэтому если Лолита и Солодуха хотят оставаться в хайпах, возможно, им имеет смысл объединить усилия. Белорусский певец-гимнаст может попробовать сделать шпагат на мчащихся к Октябрьской площади автозаках - благо, теперь купить их у ГУВД Мингорисполкома может любой желающий. За рулем одного из них будет сидеть Лолита, в чем мать родила. Песню ей можно петь ту же: «Нет, не надо слов, не надо паники - это мой последний день на «Титанике». Многие белорусы каждый свой день проживают как последний день на «Титанике», так что будет в тему. Вакансия второго руля пока остается открытой. Может, Тилль «Help» Линдеманн?