В новой редакции декрета №3 обнаружился «сюрприз» 40 8.08.2017, 9:59

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В азарте обсуждения «налога на тунеядцев» никто не обратил внимания на пункт 15 нового декрета.

Декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» никто не собирался «спускать на тормозах». Напротив, готовится его новая редакция, предусматривающая более удачные механизмы реализации и гораздо более широкий контроль за занятостью и доходами населения, чем в первоначальном варианте, пишет «Экономическая газета».

Эти вопросы обсуждались на совещании у Лукашенко 3 августа по итогам доклада о демографической ситуации и содействии занятости населения. Новая редакция декрета №3 должна быть готова к октябрю текущего года. Волна протестов против декрета не заставила власти изменить свое мнение.

«Общество должно знать, что никакой отмены декрета быть не может, – заявил Лукашенко. – Я уже мотивировал этот вопрос: как минимум полмиллиона у нас неработающих людей. Из них 200 тыс. мы можем освободить: многодетных, больных, инвалидов, людей, которые, может, и хотят работать, но у них не получается в силу жизненных обстоятельств. Но 300 тыс. где? Поэтому декрет № 3 – это 300 тыс. тех, кто должен работать, но не работает. И мы их должны заставить работать. Вот и вся идеология».

По мнению правителя, местные органы власти, которые непосредственно контролируют рынок труда и видят каждого человека, и исполнительные органы власти на местах должны иметь все полномочия и рычаги воздействия на этих людей для решения данной проблемы. Активное участие в разработке новой редакции декрета, наряду с правительством, должны принять и «депутаты». «Устраняться от этой проблемы депутату нельзя», – заявил Лукашенко.

Интересно, что до недавних пор, разработка и принятие указов и декретов обычно вполне обходились без участия «парламентариев». Но, оказывается, это тоже «их хлеб» – наверное, на случай, если придется объясняться с населением.

Новым подходом по стимулированию занятости населения станет реализация норм новой редакции декрета № 3 силами местных органов власти. Правительство также предлагает реализовать принцип «не работаешь – платишь за услуги».

Предполагается, что трудоспособные граждане, которые не заняты в экономике, будут оплачивать субсидируемые за счет госбюджета услуги по стоимости, обеспечивающей возмещение затрат на их оказание.

Теперь изучаются все варианты, по которым могла бы строиться работа в этом направлении. Также в правительстве разрабатывают перечень таких услуг. Для реализации новых подходов создается Белорусская интегрированная сервисно-расчетная система. Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич после совещания у пояснила, что к концу 2018 г. все граждане страны должны получить ID-карты, позволяющие определять, платит ли человек налоги и отчисления в ФСЗН. Трудоспособные граждане, не занятые в экономике, будут платить за те услуги, которые финансируются государством. Если человек не работает, «то государство будет уже совершенно по-другому предоставлять услуги», сообщила министр.

Поскольку Лукашенко поддержал такую концепцию, остается доработать новую редакцию декрета № 3, а также как можно быстрее разработать интегрированную сервисно-расчетную систему, которая будет охватывать различные сферы жизни общества. При этом реализацию норм нового декрета предполагается передать в компетенцию местных органов власти. Именно им в недалеком будущем придется разбираться с недовольством населения, оценивать, кто и по какой причине оказался в «трудной жизненной ситуации» и можно ли ему чем-либо помочь.

Таким образом, власти отнюдь не намерены «спускать на тормозах» декрет № 3. Напротив, чиновники собираются извлечь кое-какие уроки из весенних событий и взыскивать с неработающего по разным причинам населения деньги более эффективно на качественно новом уровне.

Надо полагать, разработчики и авторы проекта заранее уверены, что их детище не будет противоречить нормам Конституции, гарантирующим белорусам право на охрану здоровья, включая бесплатное лечение в государственных учреждениях здравоохранения (ст. 45), доступность и бесплатность общего среднего и профессионально-технического образования (ст. 49).

Обратим внимание еще на одну деталь. На совещании говорилось не только о демографии, занятости и оплате социальных услуг. Также поднимались темы декларирования доходов и имущества и уклонения от уплаты налогов. Принято решение уделить этим вопросам большее внимание. Это стоит сделать и гражданам, которые в азарте обсуждения «налога на тунеядцев» не обратили внимания на пункт 15 декрета № 3.

Между тем в нем предусмотрено, что в целях установления граждан, не участвующих в финансировании государственных расходов или участвующих в таком финансировании менее 183 календарных дней в налоговом периоде, налоговые органы вправе осуществлять контроль за соответствием расходов граждан доходам на основании имеющихся сведений о доходах, имуществе и иных расходах граждан. Если налоговики установят, что кто-то живет не по легальным средствам, т.е. его расходы превышают доходы, сведения о которых имеются в распоряжении налоговых органов, либо факт получения дохода не подтверждается, то гражданину будет направлено письменное требование о даче пояснений об источниках доходов. Если пояснения не будут даны в установленный 30- дневный срок или их содержание окажется неубедительным, гражданину придется уплатить налог с суммы превышения расходов над доходами.

Инструкция о порядке осуществления контроля за соответствием расходов граждан доходам на основании имеющихся в распоряжении налоговых органов сведений о доходах, имуществе и иных расходах граждан без истребования декларации о доходах и имуществе, утв. постановлением МНС от 31.08.2015 № 22, и новая редакция Закона «О декларировании физическими лицами доходов и имущества по требованию налоговых органов» открывают широкие возможности для выявления лиц, живущих не по средствам, и взыскания с них налогов. Это могло бы пополнить казну куда существеннее, чем пресловутый «налог на тунеядцев», если, конечно, контролирующие органы всерьез начнут использовать эти механизмы. Правда, тогда, скорее всего, окажутся затронутыми интересы не безработных и домохозяек, а весьма важных, возможно, даже влиятельных особ. Но у них-то деньги на уплату налогов как раз имеются.