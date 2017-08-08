Жителя Мяделя засыпало землей 7 8.08.2017, 10:09

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Фото: МЧС

44-летний мужчина копал траншею для водопровода у себя во дворе.

Мужчину по пояс засыпало землей в траншее. Потребовалась помощь спасателей, сообщает пресс-служба МЧС.

7 августа в 12.39 поступило сообщение о том, что требуется помощь в спасении мужчины, застрявшего в яме по улице Новая в Мяделе.

44-летний мужчина копал траншею для водопровода у себя во дворе, когда обрушился грунт. Хозяина засыпало землей по пояс.

Спасатели вытащили мужчину из ямы. С предварительным диагнозом «синдром сдавливания брюшной полости и грудной клетки» он был госпитализирован.