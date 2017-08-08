Белорусы завоевали три медали и установили три рекорда на этапе Кубка мира по плаванию в Берлине 2 8.08.2017, 10:16

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Второй день соревнований был особенно «урожайным» для наших спортсменов.

Белорусские пловцы завоевали три медали на этапе Кубка мира по плаванию в Берлине. Кроме того, во второй день турнира были установлены три рекорда Беларуси, отмечает официальный сайт Белорусской федерации плавания.

Как сообщалось, 6 августа, в первый день этапа Кубка мира, белорусы завоевали две награды.

Евгений Цуркин выиграл серебро на дистанции 50 м баттерфляем (22,49). Первым приплыл южноафриканец Чад ле Кло (22,32), третьим — британец Адам Баррет (22,53).

Илья Шиманович с результатом 56,57 на 100 м брассом завоевал бронзу. Первым финишировал россиянин Кирилл Пригода (56,35), вторым — Кэмерон ван дер Бург из ЮАР (56,38).

7 августа, во второй день турнира, Павел Санкович завоевал бронзу на дистанции 100 м на спине (50,70). Первое место у поляка Радослава Кавецкого (49,97), вторым стал японец Масаки Канеко (50,29). Виктор Стаселович на этой же дистанции в квалификации финишировал с 10-м временем 52,45 и стал вторым запасным для попадания в финал.

Евгению Цуркину в квалификации на дистанции 200 м баттерфляем удалось пробиться в решающую стадию с национальным рекордом — 1.54,79. Прежний рекорд Беларуси, установленный в 2013 году, также принадлежал Евгению и равнялся 1.55,30. В финале Цуркин не превзошел собственный рекорд и показал 1.55,05 — это 8-е итоговое место. Первым коснулся бортика Чад ле Кло из ЮАР (1.49,08), второе место у американца Тома Шелдса (1.49,26), третье — у японца Масаюки Умемото (1.52,80). Егору Додолеву не удалось пройти в финал, в квалификации он проплыл с 18-м временем — 1.59,51.

Илья Шиманович обновил национальный рекорд на дистанции 50 м брассом, показав в квалификации 26,16. В финале Илья стал четвертым, но снова улучшил свое же достижение — 26,06. Первое место у Кэмерона ван дер Бурга из ЮАР (25,49), вторым стал итальянец Фабио Скозолли 25,77, на третью ступеньку пьедестала поднялся россиянин Кирилл Пригода (25,86).

На дистанции 200 м вольным стилем во время предварительного заплыва Артем Мачекин показал 15-е время (1.46,50), Илья Шиманович — 31-е (1.48,19).

Следующий этап Кубка мира по плаванию пройдет 11−12 августа в голландском Эйндховене.