Школьники из Островецкого района решили заработать необычным способом 5 8.08.2017, 10:28

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Подростки пытались перебросить партию сигарет в Литву.

Ночью 6 августа 17-летний житель деревни Михалишки и 16-летнийлетний школьник, житель деревни Быстрица пытались перекинуть через государственную границу 6 тысяч пачек табачных изделий, сообщается на официальном сайте Госпогранкомитета.

Подростков задержали пограничники заставы «Островецкая».

Неудавшимся контрабандистам грозят штрафы до 1150 рублей, которые придется уплатить их родителям.

Материалы дела будут переданы на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних Островецкого райисполкома.