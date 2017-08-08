Инсайдер раскрыл финальный дизайн iPhone 8 6 8.08.2017, 10:50

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iPhone 8 будет стоит порядка 1000−1100 долларов.

Известный «поставщик утечек» Эван Бласс (@evleaks) в своем Twitter-аккаунте опубликовал фото нового флагманского смартфона компании Apple — предположительно, iPhone 8.

Судя по фото, смартфон получит дисплей практически во всю фронтальную панель с небольшим вырезом сверху для разговорного динамика, фронтальной камеры и других датчиков. На фото устройство заключено в ударопрочный корпус от Urban Armor Gear. Эта компания также занимается выпуском чехлов для нынешних iPhone 7, пишет tut.by.

На экране смартфона видна дата — март. Это может говорить о том, что рендер достаточно старый. Но Марк Гурман (Mark Gurman) из Bloomberg, известный надежными источниками информации в Apple, подтвердил актуальность изображения.

Напомним: в сентябре Apple, скорее всего, покажет три новых смартфона — полностью новый iPhone 8 и iPhone 7S и iPhone 7S Plus со схожим с нынешними моделями дизайном. Ожидается, что цена на модели iPhone 7S и 7S Plus установится на уровне 650 и 769 долларов. Более технически совершенный iPhone 8 будет стоит дороже — порядка 1000−1100 долларов.