Алесь Беляцкий: Власти «готовятся» к массовым осенним протестам 3 8.08.2017, 10:53

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Алесь Беляцкий

Фото: Сергей Гриц

Что ждет «дело профсоюзов», и почему оно появилось?

Об этом сайту palitviazni.info рассказывает руководитель правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий.

«На этом деле власти могут больше проиграть, чем выторговать», - говорит правозащитник.

Напомним, правозащитники признали возбужденное против профсоюзных лидеров уголовное дело политически мотивированным, связанным с активной профсоюзной деятельностью и мирным осуществление права на свободу ассоциаций.

Главный бухгалтер профсоюза РЭП Игорь Комлик, который сейчас находится в СИЗО на Володарского, признан политзаключенным.

- Уголовное дело возбуждено и идет своим чередом, - говорит Алесь Беляцкий. - То, что лидера профсоюза РЭП Геннадия Федынича и редактора профсоюзного сайта после допросов отпустили на свободу, это еще ни о чем не говорит, так как тот же Федынич остается подозреваемым в совершении «преступления» по делу о «сокрытии налогов».

К сожалению, все эти события сознательно выпали на август, когда меньшее внимание общества. Международное сообщество сейчас также в отпусках, поэтому время выбрали «удобное».

В общем, все это показывает, что дело было спланировано и проводится с целью ограничить активность и принципиальную позицию независимых профсоюзов в защите социальных прав граждан.

- Много уже говорили о сходстве «дела профсоюзов» и «дела Беляцкого», но в вашем случае об освобождении во время следствия даже речи не шло. А вот Геннадия Федынича после допроса отпустили и даже не взяли подписку о невыезде...

- Все это - политические игры. И то, что Федынича оставили на свободе, не означает, что он не может быть заключен буквально в любую минуту. Уголовное дело возбуждено, человек может оказаться за решеткой и сегодня, и завтра, и в любой день.

Но, думаю, тут еще играет роль известность Федынича, как активного руководителя независимых профсоюзов. В начале его задержали, но затем, скорее всего, из тактических соображений отпустили. А, может быть, у следствия просто не хватает доказательной базы.

- Одни говорят, что это уголовное дело - месть независимым профсоюзам за участие в весенних акциях против декрета о «тунеядцах», другие утверждают, что это превентивный удар накануне осенних протестов...

- Я думаю, что эти две причины нужно объединить. Профсоюзы были активны весной, позиция Геннадия Федынича также была достаточно бескомпромиссна в отношении вышеупомянутого декрета, нарушений социальных прав людей. Естественно, с учетом приближающейся осени и того, что декрет никто отменять не собирается, власти превентивно готовятся к вероятным массовым протестам и сейчас пытаются бить по лидерам независимых профсоюзов, которые для власти, по-видимому, являются какой-то угрозой.

- Какова, на ваш взгляд, будет реакция со стороны Запада на очередное политическое дело в Беларуси?

- Она в любом случае будет, так как нарушены права деятельности профсоюзов в стране. Профсоюз РЭП является частью международного профсоюзного движения, поэтому без внимания дело не останется. Может одной из причиной того, что Федынича отпустили на свободу, как раз и является то, что реакция международного сообщества могла быть очень острой. Поэтому пока власти шатаются, что делать дальше с этим уголовным делом.

- Какое может быть дальнейшее развитие событий? Дело потихоньку «спустят на тормозах», как это было с «делом патриотов» или раскрутят его полностью?

- Во-первых, «дело патриотов» пока не закрыто и никто не может сказать, что с ним будет дальше. Весьма вероятно, что оно дойдет до суда. А «дело профсоюзов», на мой взгляд, если уже началось, то тоже просто так не исчезнет. И люди могут даже получить реальные сроки, так как статья о неуплате налогов достаточно серьезная - она предусматривает до 7 лет лишения свободы, хотя есть различные наказания - и условное наказание, и штраф. Вариантов много. Учитывая, что это политический процесс, то и решение по этому делу будет политическим.

- Это вопрос торговли?

- На этом деле можно больше проиграть, чем выторговать, так как ситуация однозначно негативно будет воспринято международным сообществом.