Кобринчанка в Швеции: Работникам дают по €300 на тренажерный зал или массаж 10 8.08.2017, 10:57

6,306

Уроженка Кобрина Елена Крыжановская уже 13 лет живет в Швеции.

В беседе с zarya.by Елена Крыжановская рассказала, насколько сложно получить местное гражданство, образование и водительские права, а также о том, почему здесь лучше не болеть простудой и заниматься спортом.

ВИЗА ЗА ПОЛТОРА ГОДА

В Швецию я приехала учиться по обмену после окончания Минского государственного лингвистического университета. Мне понравилось, и я решила остаться. Гражданство получала шесть или семь лет назад. Тогда это было сравнительно несложно. Нужно было прожить в стране пять лет и иметь постоянную работу.

Сейчас из-за ситуации с беженцами требования ужесточились. Во всяком случае, сроки рассмотрения документов растянулись. Моя подруга из России замужем за датчанином. Они живут в Швеции уже больше десяти лет, и ей надо постоянно продлевать визу. Как-то ее ходатайство рассматривали почти полтора года и когда ей выдали паспорт с визой, время ее действия истекало через шесть месяцев. Абсурд, конечно, но и здесь такое бывает.

ИСКЛЮЧИТЬ ЗА ПЛАГИАТ

Шведское высшее образование я получала в университете города Лунд, это один из старейших вузов страны. У меня диплом бакалавра в области аудита и бухгалтерского учета, а также степень магистра в области международного налогового права.

Почти все обучение ведется на шведском языке, но при этом много литературы дается на английском. Магистратура вообще была полностью на английском, поскольку программа оказалась международной.

Основное отличие от нашего высшего образования? Мне нравится, что студентов здесь с самого начала учат думать, критически относиться к фактам. Важно не зазубрить информацию, а знать, где ее найти и понять, какое значение она имеет.

Все письменные работы студенты сдают в электронном виде и регистрируют в базе данных, где идет сравнение текста с уже существующими работами. К плагиату относятся очень строго – вплоть до исключения из университета.

ПРОХОДНОЙ БАЛЛ

В университет в Швеции поступают на основе итоговых оценок средней школы. Как таковых вступительных экзаменов здесь нет. Мой красный диплом минского иняза в Швеции не играл никакой роли.

А вот мои оценки за 11-й класс пригодились! Благо среднюю школу в Беларуси я окончила с золотой медалью, что в Швеции соответствует высшему проходному баллу – 20. С этим результатом можно поступать на самые престижные факультеты вроде медицинского и юридического. Правда, иностранцу, чтобы учиться на шведском языке, надо выдержать специальный экзамен, TISUS.

СУБСИДИИ НА ЗДОРОВЬЕ

После окончания университета я успела поработать в крупной частной аудиторской компании, а сейчас тружусь в государственной структуре. Специализируюсь на налогах. Атмосфера на работе демократичная. График гибкий, его в пределах разумного можно формировать самому. Главное – отработать положенное время.

В некоторые дни я до работы занимаюсь спортом и тогда в офис я прихожу в 9.30 и остаюсь до 18.00. Некоторые мои коллеги, наоборот, приходят очень рано, в 06.30 или 7.00, и уходят, отработав свои восемь часов.

Работодатель заинтересован в здоровье сотрудников. В год можно получить субсидию в 3000 шведских крон (примерно 300 евро) на посещение тренажерного зала и или спортивных секций. Или, например, на йогу или массаж. Кроме того, у нас в офисе разрешается взять час рабочего времени в неделю на занятия спортом.

НАЛОГИ

Швеция славится как страна с высокими налогами (хотя здесь они ниже, чем, например, в Дании). Подоходный налог рассчитывается по прогрессивной системе. Чем больше зарабатывает человек, тем выше процент. Недаром шведы шутят, что получать большую зарплату – невыгодно.

Уровни налогообложения можно условно представить, как три ступени. На первой находятся те, кто в год зарабатывает от 19 до 444 тысяч крон (примерно от 1900 до 44400 евро). Они платят муниципальный подоходный налог в 29-33 процента. По мере роста дохода добавляется еще государственный налог.

На высшей ступени – те, чей годовой доход превышает 630 тысяч крон (63000 евро). Эти счастливчики вынуждены платить и муниципальный, и государственный, и еще дополнительный налог от суммы, превышающей 630 тысяч крон. Таким образом, самые состоятельные граждане могут оставлять казне до 58 процентов доходов!

Скрытые налоги тоже немаленькие. Например, НДС на большинство товаров и услуг составляет 25 процентов. Но есть и льготы. По сниженной ставке, например, облагаются продукты питания (кроме алкоголя), газеты, книги, билеты в театры и на концерты. Медицинские услуги и образование не облагаются НДС вообще.

А ЧТО С ЖИЛЬЕМ?

Рынок съемного жилья в Швеции на порядок организованнее, чем в Беларуси. Здесь много как частных фирм, сдающих жилье из первых рук, так и коммунальных арендодателей. И у тех, и у других снимать жилье надежно, ведь все прописывается в договоре.

Выселить жильца по своей прихоти арендодатель не сможет. Кроме того, оговаривается, что должно быть в квартире. Как правило, в минимум входит плита, холодильник, кухонные шкафчики и так далее. В домах со съемными квартирами обычно есть своя прачечная – как правило, небольшая комната с несколькими стиральными и сушильной машиной.

В городе Мальме, где я сейчас живу, аренда жилья достаточно дорогая. В хорошем районе двух- или трехкомнатная квартира площадью 60-100 квадратных метров может стоить от 8 до 14 тысяч крон (800-1400 тысяч евро) в месяц. Есть и очень дорогие новостройки недалеко от моря, где двухкомнатная квартира в месяц обойдется больше чем в 15 тысяч крон.

В долгосрочной перспективе жилье выгоднее покупать. Для того, чтобы дали кредит в банке, надо иметь 15 процентов наличными от стоимости квартиры или дома. Цены на жилье сумасшедшие, все на это жалуются, но спрос все равно не уменьшается.

«ЗОЛОТЫЕ» ПРАВА

Свои водительские права я получала в Швеции. Оказалось, это долгое и дорогое дело. Количество уроков в автошколе оговаривается индивидуально, поскольку учиться можно, например, на машине друга.

Я в общей сложности взяла около 40 уроков в школе, остальное время ездила со своей подругой. Для того, чтобы ей можно было меня «учить», ей пришлось пройти однодневный курс в автошколе.

Теорию и вождение сдают в один день. Если сдашь теорию, но завалишь вождение, то в течение двух месяцев есть возможность пересдать. За каждую пересдачу платишь примерно 700 крон (70 евро). Если же в течение двух месяцев пересдать не получилось, то надо заново сдавать теорию. По личному опыту и рассказам друзей и знакомых знаю, что вождение с первого раза сдают немногие. Я сдала с третьего раза. В целом права обошлись мне дорого – в 3000 евро!

ЛУЧШЕ НЕ БОЛЕТЬ

Впечатления о шведской медицине у меня двоякие. С «несерьезными» заболеваниями (типа простуды или гриппа) на прием к местным врачам записаться почти невозможно. Разве что попасть на прием к медсестре, которая все равно антибиотики тебе не выпишет, потому что, мол, простуда и так сама пройдет.

Раньше я активно бегала марафоны. Получила травму колена. Выяснилось, что записаться на рентген с этой травмой весьма проблематично. Лечилась я, когда приехала в отпуск в Беларусь. Здесь сразу же сделали снимок и назначили препараты.

Когда года два спустя меня снова стало беспокоить мое больное колено, то в Швеции даже снимок не хотели делать. Мол, такие травмы – обычное дело и зачастую не ведут к операции, поэтому перестань бегать и все до свадьбы заживет...

Однако при действительно серьезных проблемах местное здравоохранение показывает себя с самой лучшей стороны. У одной моей близкой подруги выявили раковую опухоль. По ее словам, лучшего медицинского обслуживания она не получала за всю свою жизнь.

Все мои подруги, которые рожали в Швеции, тоже в восторге от уровня медицинского обслуживания до и после родов. А еще отмечу, что медицина здесь полностью бесплатная для детей до 18 лет, включая стоматологию.

ПОТРЯСЕНИЕ ОТ ХОККЕЯ

Стереотип о том, что шведы холодны и необщительны, – миф. По моим наблюдениям, многие из них открытые и доброжелательные. Если ты не коренной швед, но приехал сюда учиться или работать и при этом хорошо владеешь шведским языком, это вызывает у них чувство уважения.

Кстати, местные очень удивлялись, что их язык я выбрала для изучения, когда была студенткой в Беларуси.

В общении шведы уважают личное пространство другого человека, поэтому навязываться не будут. Они осторожно ведут себя с новыми людьми, но всегда готовы помочь и поддержать новичка в коллективе.

О нашей стране шведы знают немного. Но многие помнят, что их команда когда-то проиграла Беларуси в хоккей на Олимпийский играх 2002 года. Это стало для них большим потрясением.