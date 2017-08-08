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Глеб может продолжить карьеру в Польше

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  • 8.08.2017, 11:04
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Александр Глеб
Фото: Официальный сайт ФК БАТЭ

Звезда белорусского футбола хочет зарабатывать в польском клубе 10 тысяч евро «чистыми».

36-летний белорусский полузащитник Александр Глеб может продолжить карьеру в польской Экстраклассе, сообщает football.by со ссылкой на издание Super Express.

По информации источника, хавбек и его представитель выдвинули клубу, название которого не сообщается, условия, которые они готовы принять: ежемесячная зарплата в 10 тысяч евро «чистыми».

Напомним, последним клубом Глеба были самарские «Крылья Советов».


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