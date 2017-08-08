Глеб может продолжить карьеру в Польше 7 8.08.2017, 11:04

1,023

Александр Глеб

Фото: Официальный сайт ФК БАТЭ

Звезда белорусского футбола хочет зарабатывать в польском клубе 10 тысяч евро «чистыми».

36-летний белорусский полузащитник Александр Глеб может продолжить карьеру в польской Экстраклассе, сообщает football.by со ссылкой на издание Super Express.

По информации источника, хавбек и его представитель выдвинули клубу, название которого не сообщается, условия, которые они готовы принять: ежемесячная зарплата в 10 тысяч евро «чистыми».

Напомним, последним клубом Глеба были самарские «Крылья Советов».