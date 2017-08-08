Гомельские активисты БНК борются против уплотнения города 3 8.08.2017, 11:09

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Гомельчане возмущены незаконными действиями властей по сносу частной застройки в областном центре.

Жители города протестуют против уплотнения. Оппозиционные активисты встали на их защиту, сообщает сайт Белорусского Национального Конгресса bnknews.org. О конфликте рассказал гомельский координатор БНК Алесь Евсеенко:

— Людей выселяют из их частных домов. Вместо жилья, которое идет под снос, городские власти предлагают квартиры из подменного фонда, стоимость которых намного ниже. К тому же, их нужно приватизировать в то время, как дома, из которых выселяют их владельцев, находились в частной собственности. Людей пожилого возраста, которые живут в центре Гомеля, отправляют на окраины, где нет никакой инфраструктуры.

По закону, жилье, которое идет под снос, должны выкупать у его владельца. Но оценку его стоимости проводит чиновник, назначенный горисполкомом. За те деньги, которые власти готовы выплатить за дом в центре города, нельзя купить не то, что квартиру — их даже на деревянную хату на окраине не хватит. Естественно, люди бунтуют против этого и обращаются за помощью к нам. Жители готовы протестовать и уже выходили на митинги против сноса своих домов.

В ответ власти решили отыграться на журналистах. 4 августа начался административный процесс над Ларисой Щиряковой, которая сняла сюжет об одном из собраний жителей Советского района Гомеля. На суд пришли десятки жителей города, в том числе и активисты БНК. Многие заклеили свои рты скотчем в знак протеста. Рассмотрение дела перенесли на 9 августа.

Рада БНК по инициативе гомельских активистов приняла заявление с требованием ввести мораторий на снос частного жилья до принятия нового закона «О защите частной собственности на жилище».

— В стране наблюдается беспрецедентный захват земель на которых находятся жилые дома наших граждан, принадлежащие им по праву частной собственности, — говорится в документе. — Частные дома граждан уничтожаются без их согласия, чем наносится ущерб не только им, но и историческому, культурному и материальному наследию нашего народа и страны. Все это происходит под видом государственных нужд, но на самом деле происходит ограбление народа в корыстных интересах лиц задействованных в этих процессах.

В результате этих событий, отмечается в заявлении, в обществе растет напряженность, недовольство народа приближается к критической отметке.

Рада БНК требует от правительства Беларуси разработать закон «О защите частной собственности на жилище», а до его принятия ввести в стране мораторий на снос частного жилья граждан. Исключения должны составить только неиспользуемые и заброшенные здания.