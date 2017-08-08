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Литовская бабушка заблудилась и оказалась в Беларуси

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  • 8.08.2017, 11:11
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78-летняя женщина собирала травы в приграничном лесу.

Утром 5 августа местные жители деревни Узбережь Гродненского района в пограничной зоне заметили неизвестную пожилую женщину.

Прибывший пограничный наряд в полукилометре от белорусско-литовской границы задержал гражданку Литвы.

Выяснилось, что 78-летняя женщина собирала травы, заблудилась и непреднамеренно перешла границу. Гродненские пограничники передали гражданку литовским пограничникам, передает портал s13.ru.


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