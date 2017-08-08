Российский оппозиционер Сергей Удальцов вышел на свободу 3 8.08.2017, 11:26

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Сергей Удальцов

Фото: Reuters

Политик пробыл в колонии 4,5 года за «организацию протестов» на Болотной площади.

Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов вышел на свободу из исправительной колонии №3 в Тамбовской области, сообщила в «Фейсбуке» его жена Анастасия.

«Сегодня около получаса назад вышел на свободу Сергей Удальцов, который пробыл в заключении 4,5 года по обвинению в «организации массовых беспорядков» на Болотной площади в 2012 году. Он передает всем огромный привет и благодарит за поддержку, полон оптимизма и позитивных эмоций», — написала она.

Она добавила, что 10 августа Удальцов проведет пресс-конференцию.

Ожидалось, что Удальцов выйдет на свободу в среду, 9 августа. «Выяснилось, что это была ошибочная информация, которая стала известна только незадолго до освобождения», — сообщила она.

ТАСС со ссылкой на его адвоката Виолетту Волкову передает, что Удальцова из колонии встречали только члены его семьи.

В июле 2014 года Сергея Удальцова и его соратника, помощника депутата Госдумы Ильи Пономарева и Леонида Развозжаева признали виновными в организации массовых беспорядков в Москве на Болотной площади 6 мая 2012 года. Их приговорили к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Следствие посчитало, что после акции на Болотной площади оппозиционеры и дальше в течение 2012 года планировали организовывать массовые беспорядки в России.

Удальцов не признал свою вину и обжаловал приговор в ЕСПЧ. Во время отбывания наказания он несколько раз объявлял голодовки. Он неоднократно подавал заявление на условно-досрочное освобождение, но ему неоднократно отказывали в этом.

Напомним, что в интервью mk.ru накануне вынесения приговора Удальцов поддержал российскую аннексию Крыма и гибридную войну на Донбассе.