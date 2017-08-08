Власти увидели политический призыв в надписи «Свободу мороженому» 11 8.08.2017, 11:45

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Белоруса не пустили на «Хмельнов-фест» в футболке с «подозрительным лозунгом».

Об этом nn.by написал читатель

«5 августа на столичном стадионе «Трактор» прошел «Хмельнов-фест».

Вся программа фестиваля меня не интересовала, а послушать выступление группы «Крамбамбуля» мне хотелось. Насколько мне было известно, группа должен был начать выступление в 18:00. На стадион я приехал около 17:45. Подхожу к «пункту досмотра», где омоновцы осматривают людей и их вещи. Сначала все было как всегда: «достаньте все из карманов и проходите через рамку», но после того как я прошел через рамку, омоновец уставился на надпись на моей футболке и молчит (на майке написано «Свабоду марозіву»). Я спрашиваю: «Можно проходить?».

Не поднимая головы, он говорит «Нет».

Спрашивает «Что такое марозіва?»

Я говорю: «Мороженое».

Он: «Это на каком языке?»

Я: «На белорусском».

Потом говорит, чтобы я вытряхнул все вещи из рюкзака, я все достал, ничего запрещенного у меня не было (ключи, телефон, расческа и т.д.).

Снова молчит.

Я спрашиваю: «Можно проходить?».

Отвечает: «Нет, ты же не говоришь».

Я: «Сказал же, что «мороженое»».

Он: «Мороженое? Иди в магазин за мороженым».

В этот момент желание попасть на фестиваль у меня уже улетучилось, и я был готов ехать домой и заниматься своими делами.

Потом омоновец немного отошел, а я стою и не знаю в какую сторону мне двигаться. Мне указали на мужика, который стоял немного дальше, около кустов в обычной футболке, без формы.

Он спросил у меня про майку, я ему отвечаю, что на «Радыё Свабода» подарили, еще там были с «дажынками» и хоккеистами. Он отвечает нормальным адекватным голосом: «Свободу дажынкам? Аа, прикольно».

В это время омоновец, отойдя на два-три шага, говорит по рации: «Слышь, а как «марозіва» переводится? Мороженое, говорит. Так пропускаем или нет? Я тоже думаю, что нет».

Возвращается к нам, этот мужик в «гражданке» (я так понял, какой-то их главный) говорит: «Ладно, вижу нормальный ты парень, пиво пить любишь, не буду делать тебе западло. Давай майку выверни шиворот-навыворот и проходи, чтобы никто не подумал, что ты здесь акции будешь устраивать».

Прямо при нем я переодел футболку наизнанку и пошел к сцене.

Спасибо этому адекватному мужику, что все-таки позволил мне пройти внутрь, но настроение конечно, был испорчено.

Потом уже я подумал: если бы на футболках было написано по-английски «Freedom for ice cream» или «kiss my a**», то они бы и внимания не обратили. А слово «Свабода» их зацепило».