закрыть
8 августа 2017, вторник, 13:26
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Американец установил необычный мировой рекорд

  • 8.08.2017, 11:53
  • 3,426

Мужчина перепрыгнул через три автомобиля и стал мировым рекордсменом.

Далтон Смит, профессиональный прыгун из Америки, использующий в своей повседневной работе пого-стик (специальную палку для прыжков), стал новым мировым рекордсменом, пишет 120.su.

На помощь мужчине пришла компания «Nissan», любезно предоставившая три автомобиля «Nissan Juke», которые, собственно, и должен был перепрыгнуть Далтон. Можно видеть, как он, подпрыгивая на месте, сумел набрать нужную высоту, а после тремя мощными прыжками перелетел через три машины.

Хотя может показаться, что рекордсмен проделал свой трюк очень легко, прыгун признался, что это достижение далось ему весьма непросто и потребовало длительной подготовки.


Мнение

Кремль сместит хитрож…пого Лукашенко
Кремль сместит хитрож…пого Лукашенко Константин Боровой
Красавицы и чиновники
Красавицы и чиновники Марина Коктыш
Эффект бабочки
Эффект бабочки Ирина Халип
Сковородка для Путина
Сковородка для Путина Михаил Ходорковский


Интервью

Геннадий Федынич: Продолжаем работать, несмотря ни на что
Геннадий Федынич: Продолжаем работать, несмотря ни на что
Леонид Заико: «Пациенту» денег не давать!
Леонид Заико: «Пациенту» денег не давать!
Юрий Хащеватский: Колхозная знать построила себе «Запретный город»
Юрий Хащеватский: Колхозная знать построила себе «Запретный город»
Николай Статкевич: Мы рассчитываем на поддержку простых людей и поддержку патриотов
Николай Статкевич: Мы рассчитываем на поддержку простых людей и поддержку патриотов