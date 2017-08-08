Американец установил необычный мировой рекорд 8.08.2017, 11:53

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Мужчина перепрыгнул через три автомобиля и стал мировым рекордсменом.

Далтон Смит, профессиональный прыгун из Америки, использующий в своей повседневной работе пого-стик (специальную палку для прыжков), стал новым мировым рекордсменом, пишет 120.su.

На помощь мужчине пришла компания «Nissan», любезно предоставившая три автомобиля «Nissan Juke», которые, собственно, и должен был перепрыгнуть Далтон. Можно видеть, как он, подпрыгивая на месте, сумел набрать нужную высоту, а после тремя мощными прыжками перелетел через три машины.

Хотя может показаться, что рекордсмен проделал свой трюк очень легко, прыгун признался, что это достижение далось ему весьма непросто и потребовало длительной подготовки.