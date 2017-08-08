Саакашвили рассказал, как путешествует с «аннулированным» украинским паспортом 3 8.08.2017, 12:15

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Михаил Саакашвили

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Во время перелета из США в Польшу экс-президент Грузии подтвердил свою теорию относительно украинского документа.

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили, лишенный гражданства Украины, рассказал, как он попал на территорию Польши.

Ранее СМИ гадали, как политику удалось прилететь в Варшаву, если его паспорт стал недействительным. По словам Саакашвили, он беспрепятственно въехал в страну по украинскому паспорту, сообщает newsru.com.

«Я считаю, этот паспорт, которым я очень горжусь, - не игрушка отдельных олигархов, которые могут его дать и забрать, которые могут его отменить, которые могут им шантажировать», - сказал политик, слова которого приводит ТАСС.

«Я решил, что не только я так думаю. Я поехал в аэропорт в Америке, сел в самолет. Они посмотрели на мой паспорт, не было никаких вопросов, хотя (глава МВД Украины Арсен) Аваков и вызвал к себе действующего посла США предупредить, чтобы меня не выпускали по этому паспорту, потому что он недействительный», - сказал Саакавшвили на встрече с представителями варшавского Евромайдана. «Потом я приехал в Польшу, мне улыбнулись и сказали: «Добро пожаловать», - добавил он.

Видео встречи опальный политик выложил на своей странице в Facebook. Он также продемонстрировал свой украинский паспорт.

Ранее Саакашвили заявлял, что без всяких проблем приехал из США в Польшу, не прибегая к дипломатической помощи. Политик 4 августа прибыл в польскую столицу для участия в церемонии по случаю 73-й годовщины Варшавского восстания. Он заявил местным СМИ, что намерен вернуться на Украину и изучает легальные способы въезда в страну.

«Они предупредили все пограничные службы, все авиакомпании, что не нужно меня пускать... У меня не было никаких проблем с тем, чтобы покинуть Соединенные Штаты. Хотя Аваков в первый же день вызывал, насколько я знаю от американцев, заместителя американского посла в Киеве с предупреждением или с требованием меня не выпускать из Соединенных Штатов», - сказал бывший грузинский лидер.

26 июля стало известно, что президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил Саакашвили гражданства Украины. В администрации главы государства пояснили, что решение было принято по представлению Государственной миграционной службы. Комиссия по вопросам гражданства при президенте поддержала ходатайство о прекращении гражданства Саакашвили и рекомендовала президенту принять соответствующее решение.

На сайте Государственной миграционной службы было опубликовано сообщение, в котором говорилось, что материалы по Саакашвили были предоставлены Генпрокуратурой страны.

Гражданство Украины было предоставлено Саакашвили в 2015 году по распоряжению Порошенко. Экс-президент Грузии был назначен главой Одесской области. В том же году указом президента Грузии Георгия Маргвелашвили Саакашвили лишили грузинского гражданства в связи с получением паспорта иностранного государства.

В ноябре прошлого года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора, обвинив украинские власти в нежелании бороться с коррупцией. После снятия с поста он создал собственное движение «Рух новых сил». Комментируя решение о лишении украинского гражданства, Саакашвили утверждал, что оно было принято на основании поддельной анкеты.

Прокуратура Польши получила запрос Грузии по Саакашвили

Михаил Саакашвили сообщил в воскресенье журналистам в Варшаве, что 7 августа он намерен покинуть Польшу и отправиться путешествовать по Европе.

Между тем стало известно, что прокуратура Польши получила в понедельник запрос Министерства юстиции Грузии относительно Саакашвили. Об этом, как передает ТАСС, сообщил пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Варшаве Лукаш Лапчиньский.

По его словам, грузинская сторона просит «подтвердить, что Михаил Саакашвили находится на территории Польши». «В соответствии с процедурами, мы поручили выяснить эти вопросы погранохране и полиции», - сказал представитель прокуратуры Польскому агентству печати.

31 июля министр юстиции Грузии Тея Цулукиани заявила, что Тбилиси готов потребовать экстрадиции Саакашвили из любой страны.

«Если это будет Украина, то у нас процедуры завершены и все доказательства, которые у нас были еще в 2014-2015 годах, уже переданы украинской стороне. Что касается других стран, например США, то в случае, если бывший президент там решит остаться, нам понадобятся правовые консультации с этими странами, включая переговоры и соглашение о выдаче», - сказала министр.

Саакашвили занимал пост президента Грузии с января 2004 года по ноябрь 2007 года и с января 2008 года до середины ноября 2013 года. В ноябре 2013 года он покинул страну до истечения полномочий и инаугурации президента Георгия Маргвелашвили. Политик проживал в США, а затем в Украине.

В 2014 году в Грузии Саакашвили были предъявлены обвинения в организации расправы над участниками мирного митинга 7 ноября 2007 года, в противоправном вторжении в здание телеканала «Имеди», незаконном присвоении имущества бизнесмена Бадри Патаркацишвили, организации вооруженного нападения на депутата Валерия Гелашвили в 2005 году, растрате госсредств в 2009-2012 годах. Саакашвили был заочно арестован. Сам экс-президент считает уголовное преследование политически мотивированным.