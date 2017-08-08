На свою охрану борисовские «вертикальщики» тратят $53 тысячи в месяц 5 8.08.2017, 12:25

Топ необычных затрат чиновников на собственное содержание.

На сайте государственных закупок можно обнаружить много чего интересного и узнать. Журналисты ex-Press.by подготовили топ необычных затрат госпредприятий на собственное содержание.

В этом топе затрат выделяется «Борисовский районный исполнительный комитет». Так, например, райисполком в 2017 году планирует потратить 105 808 белорусских рублей только на охрану своих помещений.

Так же организация планирует потратить 355 рублей на 40 бутылок автошампуня и 100 рублей на 30 сеансов автомобильной мойки. Любопытным оказался пункт об услугах по размещению и поддержке ресурсов в сети Интернет. Сайт организации в 2017 году обойдется бюджету в 6300 рублей, а вот услуги программиста оценены в 18 940 рублей.

Услуги по обслуживанию информационных ресурсов Борисовского районного исполнительного комитета.

Затраты на программиста.

Необычным оказался пункт по закупке исполкомом кресел. В текущем году организация планирует закупить 3 кресла общей стоимостью 6000 рублей.

В годовом плане закупок организация планирует потратить 6000 рублей на покупку 3 кресел.

Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Борисовского районного исполнительного комитета, увы, не поделился планами на 2017 год.

Веселовский сельский исполнительный комитет Борисовского района Минской области планирует потратить на ремонт своей оргтехники 14000 рублей. Немалая сумма для сельского бюджета. Возможно, у составителя плана закралась некая ошибка. В плане стоит количество 6 штук.

Отдел спорта и туризма собирается потратить на бензин 160 000 рублей.

Для сравнения «Борисовская больница №2» на топливо отвела всего 68 233 рубля и 5 копеек. «Борисовская центральная районная больница» планирует в этом году потратить на топливо марки АИ 92 327 894 рублей.

Годовой бюджет на топливо отдела спорта и туризма.

Годовой бюджет на топливо больницы №2

Годовой бюджет на топливо районной больницы.

Государственное Учреждение «Борисовский зональный центр гигиены и эпидемиологии» планирует закупить в 2017 году 18 халатов общей стоимостью 5 000 рублей. Путем нехитрых вычислений получается, что 1 халат стоит 277 рублей.

Так же центр указал в годовых закупках еще один пункт про халаты. 38 халатов обойдутся организации еще в 1 055 рублей.

Государственное учреждение «Борисовский районный архив» планирует потратить на охрану 37 030 рублей. Это самый большой пункт годовых расходов в бюджете организации. Интересной статьей расходов архива является пункт «Услуги по страхованию от несчастных случаев». На страховки работников архив хочет потратить 80 рублей. Подобных статей расходов не встречается ни в одной организации города, подавших свои планы закупок.

Управление по труду, занятости и социальной защите Борисовского районного исполнительного комитета заложило в бюджет 83 000 рублей на обучение в 2017 году 200 безработных города. 415 рублей на каждого.

Учреждение образования «Борисовский государственный медицинский колледж» запланировал установку 52 окон. В стоимость входят оконные блоки из ПВХ профиля с подоконной доской и откосами. Общая сумма 29 300.

Привлекают внимание затраты различных государственных организаций на подписку печатных СМИ. В век высоких технологий бумажные газеты и журналы все еще популярны среди бюджетников. Так, к примеру «Борисовский объединенный музей» подписан на 7 различных изданий и потратит во втором полугодии 1000 рублей. «Борисовский районный архив» тратит на почтовые услуги по приему подписки на печатные средства массовой информации 4002 рубля. «Борисовский государственный колледж» не указал количество выписываемых печатных СМИ, однако в графе сумма стоит цифра в 1346 рублей. Лидерство по затратам занимает «Борисовский районный исполнительный комитет» 5200 рублей на журналы и 2300 рублей на газеты в 2017 году.

Затраты музея на печатные издания.