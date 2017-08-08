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Лукашенко – бизнесменам: Не дай Бог, кто-то не так будет себя вести

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  • 8.08.2017, 12:29

Диктатор озвучил очередные «правила» взаимодействия с предпринимателями.

Лукашенко поручил к октябрю подготовить пакет документов по условиям работы предпринимателей в Беларуси, передает БелТА.

«К 1 октября мы должны выдать обществу и предпринимателям эти документы», - сказал Лукашенко. Правитель отметил, что все излишние, по его мнению, административные барьеры, с которыми сталкиваются бизнесмены, «будут упразднены».

Вместе с тем повысится ответственность предпринимателей. «Не дай Бог, после первого октября, когда эти документы вступят в силу, кто-то где-то не так будет себя вести - мало не покажется, я вам гарантирую», - заявил правитель.

Планируется, что в пакет документов по вопросам «стимулирования деловой инициативы» войдут около десяти нормативно-правовых актов. Лукашенко предупредил, что перед подписанием он намерен заслушать докладчиков по каждому из них. «Если у меня нет вопросов после нашего обсуждения, доработки, я подпишу эти документы. Если есть вопросы, будем дорабатывать. Вопрос очень серьезный, нельзя ошибиться», - подчеркнул диктатор.


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