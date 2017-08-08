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Стало известно, с кем Беларусь сыграет на старте ЧМ-2018 по хоккею

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  • 8.08.2017, 12:42
Фото: tut.by

Опубликовано расписание матчей группового раунда чемпионата мира-2018, который пройдет в Дании.

Сборная Беларуси на старте турнира сыграет с командой Швеции. Завершит предварительный раунд наша национальная команда поединком со словаками, сообщает «Прессбол».

ЧМ-2018. Группа «А» (Копенгаген). Расписание матчей сборной Беларуси

4 мая. Швеция — Беларусь

5 мая. Франция — Беларусь

7 мая. Беларусь — Россия

9 мая. Швейцария — Беларусь

11 мая. Беларусь — Чехия

12 мая. Австрия — Беларусь

15 мая. Беларусь — Словакия


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