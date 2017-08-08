Самые сильные кадры уличных протестов в Венесуэле 1 8.08.2017, 12:56

Фото: AP

Фоторепортаж из эпицентра латиноамериканской революции.

«Давно не писал о событиях в Венесуэле, а между тем протесты там не только не затихли, но наоборот — разгорелись с новой силой. Президент Николас Мадуро (которого всеми силами старается свергнуть оппозиция) недавно собрал Учредительное собрание, которое в первый же день своей работы уволило с поста генерального прокурора страны, Луизу Ортега — Луиза известна тем, что не поддерживает политику Мадуро», - пишет белорусский блогер Максим Мирович.

«Это событие вызвало новую волну протестов, прокатившуюся по всей стране. Оппозиция не признает мадуровское «Учредительное собрание» — на выборы в которое, по данным оппозиции, не пришло 88% электората. Усугубляет положение все растущая бедность, отсутствие в магазинах самых необходимых товаров и лекарств в аптеках, а также инфляция, которая в годовом исчислении измеряется уже сотнями процентов (в прошлом году было 800%).

Новый «промадуровский» генпрокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб уже назвал оппозицию «фашистской» и обвинил ее во всех бедах страны. Мадуро тоже называет своих оппонентов «бездельниками», «фашистами» и «малочисленной оппозицией». Что-то это мне напоминает)»

02. Генпрокурор Луиза Ортега дает импровизированную пресс-конференцию, фотоснимок сделан 6 августа. После снятия генпрокурора с должности протесты вспыхнули с новой силой.

03. Поддерживают протестующих также и венесуэльцы, живущие в других странах — вот такие акции поддержки венесуэльской оппозиции проходят в Бразилии, куда в поисках новой жизни были вынуждены уехать многие из жителей Венесуэлы.

04. Тем временем оппозиция строит новые баррикады и стягивает силы на центральные улицы Каракаса, протестуя против политики Мадуро и его нового "Учредительного собрания".

05. Полным ходом идет возведение баррикад, "стройматериалами" для которых становятся различные детали городского ландшафта — фонарные столбы, ограды, мусорки и т.д.

06. На баррикады и метательные камни разбирают даже отдельно стоящее заброшенное здание:

07. Вот, на этом фотоснимке лучше видно. Вот это здание заброшенного торгового центра в Каракасе сейчас постепенно разбирают на баррикады:

08. На самих баррикадах готовят "коктейли Молотова" и другие "сюрпризы" против бронетехники полицейских:

09. И ставят дымовые завесы из горящих покрышек (тактика, перенятая у киевского Майдана 2013/2014 годов):

10. На каждой баррикаде есть "боевая группа", ответственная за недопущение прорыва сил полиции на данном направлении (нечто вроде украинских "Сотен самообороны").

11. Появилась у венесуэльских протестующих и своя медицинская служба — на фото запечатлены волонтеры-врачи, оказывающие помощь раненым на баррикадах.

12. Чем отвечают силы Мадуро? Правительственная полиция продолжает тактику "традиционных штурмов" баррикад, когда полицейские под прикрытием двух-трех броневиков подходят близко к баррикаде и разгоняют протестующих резиновыми пулями и слезоточивым газом, а затем берут в плен всех оставшихся.

13. Штурм одной из городских баррикад, кадр снят со стороны протестующих. Бронетехника давит укрепления, за ней идет полицейская пехота.

14. Броневик уничтожает баррикаду:

15. Всех, кто по какой-то причине остался на баррикаде (был ранен, не успел убежать) полицейские жестко "пакуют". По словам правозащитников, с момента начала активных протестов в Венесуэле арестованы и брошены в тюрьмы уже тысячи человек.

16. Замешкавшиеся на баррикадах броневики начинают жечь отступившие активисты, забрасывая их издали бутылками с зажигательной смесью. Часто для этих целей используются импровизированные катапульты из подручных материалов:

17. Чтобы уменьшить потери среди бронетехники, силы Мадуро в последнее время стали применять мототехнику — баррикады штурмуют небольшими группами по 3-4 мотоэкипажа. Нацгвардейцы подъезжают близко к баррикаде, отстреливают свой боекомплект, после чего быстро ретируются на безопасное расстояние. На "боевых мотоциклах" сидит по 2-3 нацгвардейца — один ведет мотоцикл, а 1-2 солдата у него за спиной занимаются боевыми действиями.

18. Штурм одной из баррикад нацгвардией на мотоциклах:

19. Впрочем, несмотря на мобильность, горят мотоциклы не хуже броневиков, вот два нацгвардейца пытаются потушить своего "двухколесного друга":

20. Боевые действия в Каракасе:

21. Горящие мотоциклы Нацгвардии:

22. Штурм:

23. Боевые действия сил Мадуро координирует вертолет:

24. Зеваки наблюдают за уличными боями из окон офисного здания в центре Каракаса:

25. Уличное искусство:

26. Немногочисленные сторонники Мадуро также проводят свои демонстрации — как правило, они проходят в закрытых резервациях у правительственных зданий. Сторонники Мадуро приносят на акции портреты Уго Чавеса, увитого лентами и увешанного орденами.

27. По мнению сторонников Мадуро, президент Венесуэлы всё делает правильно, а в галопирующей инфляции, отсуствии товаров в магазина, отсутствии работы и тотальной нищете виноваты "соседние империалистические страны", "недруги за океаном", а также и "внутренняя пятая колонна врагов".