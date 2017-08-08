Кого Дубков и Ермакова выжили из БСБ-банка? 2 8.08.2017, 12:57

Надежда Ермакова

Последние кадровые назначение в банке наталкивают на определенные выводы.

4 августа стало известно, что председателем правления БСБ Банка стал Сергей Дубков, членом совета директоров – Надежда Ермакова.

Раньше они работали на руководящих должностях в Нацбанке. Теперь же им предстоит решать вопросы, оставленные без ответа прежним менеджментом БСБ.

Читатель belaruspartisan.org прислал в редакцию свой комментарий на последние кадровые назначения в БСБ-банке:

- Сразу стоит отметить то, на чьи места пришли Дубков и Ермакова. Дубков занял кресло, вакантное с лета 2016 года. Предыдущий предправления Виталий Казбанов не прошел аттестационную комиссию Нацбанка. Хотя сама процедура на практике носит максимально выхолощенный характер, случаи неаттестации крайне редки.

Надежда Ермакова стала независимым директором и председателем комитета по рискам. До нее в этой должности находился Вячеслав Лойко. Именно его часть СМИ называет настоящим конечным бенефициаром банка.

Интересно, что со смещением реального владельца смены формального собственника не произошло. На сайте БСБ, как и раньше, красуется житель швейцарского Лугано Лоренцо Томмасини. Не исключено, что очень скоро с пьедестала сбросят и зиц-председателя.

Акционеры проголосовали и за другие изменения в составе правления банка. Поста в правлении и должности в банке лишился Иван Трепашко.

Кроме участия в заседаниях правления Трепашко руководил казначейством банка. Круг обязанностей этого гражданина был довольно широк. Трепашко организовал работу по планированию и анализу формирования прибыли банка, ее распределению и использованию, контролировал выполнение стратегического плана, ресурсную политику банка, занимался внешнеэкономическими вопросами.

К слову, направления, входящие в компетенцию Трепашко, в течение долгих лет вызывали наибольшее количество вопросов со стороны регулятора. Возможно, что Трепашко и стал тем козлом отпущения, на которого навесили грехи старого руководства банка.

Забавный факт: защитник Иван Трепашко 1974 г.р. в составе команды «Аматар» участвовал в 14-ом чемпионате Минска по хоккею среди любителей. Чемпионат состоялся под эгидой спортивного клуба Лукашенко.

Совпадение? Не думаем! Уж больно эмблема «Аматара» смахивает на логотип самого БСБ Банка. Та же цветовая гамма, те же звезды над щитом.

Полистав сайт спортклуба внимательнее, находим, что в 11-ом любительском чемпионате по хоккею принимал участие некий Вячеслав Лойко. Лойко входил в команду с говорящим названием «Ва-банк».

Впрочем, игрища Лойко и Трепашко слишком сильно насмешили искандеры Павла Каллаура. Видно, перестарались господа капиталисты.

Что дальше? Дальше новому руководству придется разгребать навороченные горы негатива и отбелять имидж банка. Источники в финансовых кругах сообщают, что БСБ пробует заказать пиарщикам целую серию материалов, улучшающих восприятие бренда банка.

Прорыв новой порции грязи на поверхность не исключен. Одновременно с Нацбанком в проверяющие БСБ записывался Комитет госконтроля. Итог для банка оказался плачевным. Контролеры КГК нашли нарушения и составили на БСБ акт с отрицательным заключением, утверждает наш читатель. Однако, в отличие от Нацбанка, КГК до сих пор молчит по поводу примененных к банку санкций.