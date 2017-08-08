Как минская семья разбогатела на уходе за цветами у программистов 8.08.2017, 13:15

Небольшая семейная фирма обслуживает тысячи растений.

Андрей Шемет занимается комплексным уходом за растениями и озеленением офисов. Он может подобрать цветок в комнату и вазон под цветок, исправить газон, подрезать кусты, вылечить дерево. Ему помогает жена — вдвоем они обслуживают крупные компании, в которых может быть до нескольких тысяч растений. Андрей рассказал The Village Беларусь, почему гибнут цветы в офисе и почему уход за растениями не может быть дешевым.

Купил секатор — уже озеленитель

— Мы сопровождаем клиента от покупки цветка до постоянного обслуживания. Кто-то купил горшки и хочет пересадить в них растения; кто-то приобрел цветы и не знает, какие под них подойдут горшки. Организациям мы продаем и вазоны, и цветы, и препараты. Физическим лицам мы не можем реализовывать растения и горшки, но можем обслуживать их растения.

По образованию я биолог, закончил курсы по ландшафтному дизайну, имею сертификат государственного образца. Я занимаюсь растениями уже больше десяти лет; наша фирма маленькая и состоит из меня и жены. Изредка нанимаем еще кого-нибудь. Начинали с газонов, но наша погода не слишком подходит для их разведения. Сейчас востребован комплексный уход за участком или офисными растениями — в основном занимаемся этим.

Чтобы войти в наш бизнес, крупных затрат не надо: купил секатор за 50 рублей, помповый опрыскиватель долларов за 50, пику еще за десятку… 500 долларов с лихвой хватит, чтобы начать свое дело. Если планируешь заниматься косьбой на участках — купи газонокосилку за 300 долларов и триммер за 150. Поэтому на рынок приходит много ребят, которые видят, что вложения минимальны, а дело спросом пользуется. Вот, мол, и мы можем. Но мало кто задумывается, что даже высота скошенной травы должна зависеть от качества газона. Например, БНТУ готовит ландшафтных дизайнеров. Но там не готовят биологов. Хоть на этих занятиях частично и проходят биологию, но все же там больше занимаются творчеством.

Я не стесняюсь признаться, что не знаю тех или иных сортов растений. Я знаю виды, типичных представителей, но сортов-то сотни, нюансы — это не моя специфика. Зато разбираюсь в химических препаратах, удобрениях, заболеваниях. Я не дизайнер, не занимаюсь фитодизайном. Нужен вам дизайн — вы обращаетесь в творческие студии, они вам рисуют концепции. А я вам как биолог и практик помогу сделать так, чтобы ваши деньги не пропали зря.

Многие фирмы, занимающиеся ремонтом офисов, предлагают озеленение «под ключ». Дизайнер нарисовал картинку офиса с цветами: она красивая, яркая, но изображенные растения там жить не смогут. Заказчик просит у дизайнера дерево — тот рисует дерево. А ведь комнатных деревьев не так много. Он берет где-то на стоках фотографию королевского клена, такого роскошного красного дерева. Владелец офиса потом приносит этот проект и говорит: вот, мне дизайнер так нарисовал. Не вопрос, мы можем и красный клен поставить в комнату, но, во-первых, это уличное дерево, а, во-вторых, листопадное — готовьтесь к тому, что весь пол будет в листьях.

Айтишники нас ценят

Сейчас у нас на абонементном обслуживании шесть крупных айтишных компаний; мы регулярно приезжаем и проверяем состояние всех растений в их офисах. Это комплексный уход за растениями: подкормка, полив, обрезка, опрыскивание и так далее. Если зелени много — ездим раз в неделю; если цветов немного и они в кашпо с автополивом — можно приезжать два раза в месяц. Все зависит от понимания руководства компании.

Самый крупный наш заказчик размещается на шестнадцати этажах, у них более четырех тысяч растений, которые мы им и поставили. Много других фирм хотели получить этот заказ, но было условие: не только поставка цветов и вазонов, но и обслуживание. Мы потянули и уже четыре года с ними работаем. За две недели просматриваем все цветы, выявляем больные, лечим. На каждом этаже есть ответственный за них, он следит за своевременным поливом и вносом удобрений.

А еще наши услуги можно заказать экстренно: заболел цветок, надо пересадить, подобрать вазоны и так далее — звонят нам. Так мы ездим еще более чем к сотне заказчиков. Могут полгода не обращаться, а потом вызывать каждую неделю в течение нескольких месяцев.

У айтишников есть понимание того, что цветы лучше иметь натуральные. Вокруг нас и так полно искусственных материалов: пластик, ДСП — натуральных же почти нет. А живые цветы и пыль собирают, и запахи впитывают. Как-то мы озеленяли очень большую айтишную компанию. Этажи сдавали постепенно — и они переезжали тоже постепенно. На тех этажах, которые мы озеленили первыми, запахи ковролина и других искусственных материалов ушли гораздо раньше, чем в помещениях, где мы работали потом. Если в офисе совсем нет цветов, то эти запахи могут стоять по три-четыре года.

Айтишные компании умеют считать деньги. Хороший офисный цветок стоит около 60 долларов, а загубить его можно одним дуновением кондиционера. Поэтому и нанимают специалистов, чтобы ухаживать за растениями. Однажды к нам обратилась крупная государственная контора. Они купили цветки по 200–300 долларов, поставили их в дорогие горшки и доверили это все техничке. И она в течение трех-четырех месяцев эти дорогие растения просто «убила». Банально утопила растения: ей казалось, что верхний слой земли пересох — значит, надо поливать. А внизу там было полно влаги.

У государственных компаний нет понимания того, что всякую работу надо поручать специалистам. Госзаказчики могут официально что-то купить у нас, но когда дело доходит до ухода и обслуживания, то у них в штате должен быть свой человек, который станет этим заниматься. А некто со стороны им не нужен. То есть интерес к нашей работе у них вроде есть, но провести эти услуги через свою бухгалтерию они не могут.

У меня тут это, цветку плохо

Сейчас у меня оборудования — полмашины. Тебе звонят и говорят: приезжайте, у меня загибается цветок. А ты не знаешь ни сорта растения, ни вида заболевания — приходится возить с собой сразу много инструментов, препаратов.

Важно вылечить растение, но не менее важно выяснить, почему оно заболело. Недавний случай: у директора одной из компаний стоит лимон, и растение поразил паутинный клещ. Оказалось, что в том месте форточку не открывают, воздух застаивается — вот и заболел цветок.

Очень часто клиент звонит и даже не знает, что у него за цветок: либо вообще не может сказать, либо называет неправильно. Просим прислать фотографию зеленого любимца, спрашиваем, как давно начало развиваться заболевание. Если там что-то простое, например, мучнистая роса на кактусе, то, бывает, просто подсказываем человеку, как ему самому справиться. А то стоимость моей работы получится такой же, как цена самого цветка. У нас на сайте есть раздел «вопрос — ответ», где я выкладываю простые советы, как помочь своему растению, даже не заказывая у нас услугу. Не считая абонементного обслуживания, в среднем у нас около десяти выездов в неделю — это и лечение, и консультации.

Многое в нашем бизнесе основано на доверии. Допустим, приехал по вызову, обработал цветок, оставил препараты и объяснил, как дальше за ним ухаживать. Компания поручает это уборщице, а у нее и так много работы — один-два раза развела препарат и опрыскала цветок, а потом бросила. И растение снова чахнет. Приходится еще раз приезжать и все переделывать, но другими препаратами, потому что к тем у цветка уже выработалось привыкание.

Лечение растения выполняем на месте у заказчика. Больные цветы нежелательно перевозить, так что никакой «больницы для растений» у меня нет. Как правило, лечим вечером, когда сотрудников на своих местах немного; применяем препараты без запаха и максимально нетоксичные. Если выявили заболевание на ранней стадии — можно обработать и биопрепаратами.

Мучнистый червец и другие заболевания отличаются тысячами личинок, у которых свой цикл развития. Поэтому лечение может длиться два-три месяца. А паутинного клеща достаточно вовремя выявить. Один раз обработал — клещ погиб, второй раз обрабатываешь для подстраховки — тогда лечение получается коротким. В таких простых случаях и лечение ведется быстро: приехал, опрыскал — все. Повторное опрыскивание нужно только через пять дней, когда действие препарата закончится. Как правило, этим занимаются уже сами работники офиса, если не забудут, конечно. А недавно мы лечили дорогие растения с очень сильным поражением. Нам пришлось приехать четыре раза с интервалом в неделю, всего было три цветка, и на каждый уходило минут по сорок, даже до часа. То есть ушло около десяти часов на все лечение.

Когда мы лечим растение, то гарантируем, что болезнь побеждена. Но мы не можем обещать, что в будущем цветок не заболеет снова. Нельзя ведь дать гарантию на здоровье. Если я не наблюдаю растение постоянно, то не могу предугадать, поменяются ли условия его содержания и произойдет ли вспышка болезни.

Вмешательство неспециалиста часто губительно для растений. Бывает, приедешь обрабатывать лужайку. Препарат оригинальный, качественный и должен действовать. Но не действует! Начинаешь спрашивать, чем и как обрабатывали, — хозяин достает увесистую аптечку и говорит: брызгал вот этим, вот этим и вот этим, каждым препаратом по разу. Нарушил технологию обработки — возбудитель болезни выработал иммунитет к этим лекарствам. Поэтому у нас в аптечке есть редкие препараты с совсем другой группой веществ, чтобы применяемые материалы не повторялись. Часто приходится переделывать не только за владельцами цветов, но и за другими специалистами.

Как-то пришел в офис, гляжу: на ресепшене у них искусственные растения. Спрашиваю: почему не живые? Отвечают: мы покупали живые, но они у нас не растут. А выход можно такой найти. Покупаете четыре растения, которые цветут по полгода и стоят недорого. Сажаете в горшки и два из них ставите на свет, где хорошие условия, а два других — на полутемном ресепшене. Раз в месяц меняете местами вазоны — и вот у вас полгода красивые цветы, потому что за месяц вдали от солнца они не испортятся.

Перелил — убил

Есть три основных причины, по которым офисный цветок может погибнуть: перелив (переувлажнение), кондиционер (сквозняк) и болезни.

Убить растение излишней влагой очень просто. Когда происходит перелив, корневая система загнивает. И чтобы не потерять растение, надо как можно быстрее дать удобрение, наращивающее корневую систему, или пересадить в свежий грунт, без гнилостных бактерий.

Так же легко убить цветок и кондиционером. Во многих случаях гибели можно избежать, просто передвинув цветы подальше от кондиционера или включая его на более слабый режим. Чтобы проверить, уживутся ли цветы с «кондеем», надо включить его в том режиме, в котором используете чаще всего. Включили и ходите по офису, прикидываете, куда достает холодный воздух, куда нет. Если хотите все же поставить цветок под воздушный поток, то надо выбирать или дешевые растения (осознавая, что они могут погибнуть), или жестколистные (щучий хвост, замиокулькас).

Сейчас пошла мода на суккуленты — растения, накапливающие жидкость: кактусы, алоэ, эхеверии. Был у нас один заказчик — айтишная компания. Мы настаивали на том, чтобы в офис кактусы не покупали, потому что им нужна холодная сухая зимовка. А у нас осенью включают отопление, а если еще и полить этот кактус — возникает плесень, мучнистая роса. Но заказчик настоял на кактусах. Мы им высадили триста штук — и в первую зиму около восьмидесяти погибло.

Опыт стоит дорого

Цветы заказываем в Нидерландах: там всегда есть все, что надо, качество хорошее, доставляют быстро. Только если надо что-то срочное, тогда можем купить в Минске, в «Материке», например.

Удобрения используем как популярные, так и редкие, профессиональные. Их применяют те же голландцы для своих цветов. Я знаю, что с помощью этого удобрения заставлю цвести любую орхидею, если только у нее все в порядке с корнями. Есть в нашем арсенале и беларуские препараты. Прежде всего это оксидат торфа, гуматы — очень хорошие, недорогие. Но все зависит от поставленной задачи: если дешевые препараты можно использовать для газонов, то для растений стараемся применять специализированные удобрения. Любительский подход — применение комплексных удобрений, которые якобы помогают от всего сразу. На самом деле, такой панацеи нет. Поэтому мы определяем, какого именно вещества не хватает цветку, и даем именно его. Хороший эффект дают удобрения в хелатной форме. Они всасываются растениями постепенно — цветок не получит ожог и будет подкрепляться по мере необходимости. Даже если тебя пригласили в какой-то офис всего на один раз, ты применил хелаты — будь уверен, что после твоего отъезда цветок будет продолжать получать нужные вещества, лишь бы только его поливали вовремя. Да, хелаты дорогие, но они себя оправдывают.

Выезд на место и первичный осмотр стоят 40 рублей, посадка или пересадка цветка — от 10 до 30 рублей и выше, в зависимости от его размера и формы кроны, сложности работ; лечение — от 10 рублей за штуку; консультация и работа на участке — 20–40 рублей в час. Кашпо с автополивом стоит от 33 до 700 рублей — тоже зависит от формы, материалов, сложности. Обрезка и стрижка деревьев — от 20 до 40 рублей, посадка дерева — до 60 рублей. Плюс добавляем транспортные и накладные расходы — еще 5 % от сметы.

Дома у нас много цветов: я люблю экспериментировать, у меня и вертикальное озеленение, и фитокартины, и флорариумы (аквариумы с цветами). Для того, чтобы что-то предлагать заказчикам, я должен понимать, как это растет, как за этим ухаживать. На балконе выращиваю растения с гидрогелем. Половина людей не знает, что так можно. А кто знает, часто покупает дешевый китайский. Китайцы написали «для земли», а он на самом деле декоративный, под твои задачи не подходит. Если просто начитаться интернета — да, можно пытаться ухаживать за растениями малыми средствами. Потом и результат соответствующий, и приходится вызывать специалистов, лечить.

Везде надо учиться, увлекаться, испытывать. Поэтому не верю я, когда говорят, что уход за растениями — это дешево. Дорогие препараты, учеба, новые знания, постоянное самосовершенствование — да не может это быть дешево.