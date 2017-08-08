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Не желающая покидать парк собака стала звездой Сети

  • 8.08.2017, 13:22

Животное устроило немой протест своему хозяину и рассмешило местных зевак.

В Сети было обнародовано видео, в котором показана не желающая покидать парк собака. Животное устроило немой протест своему хозяину и намеренно не двигалось с места, пишет korrespondent.net.

В видео показано, как хозяин уговаривает своего питомца пойти, однако тот не обращает внимания и упорно сидит на дороге. А когда мужчина попытался потянуть его за ошейник, он и вовсе ложится.

Видео за сутки стало хитом Сети, набрав свыше 1,2 миллиона просмотров.


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