Юрий Воронежцев: Начинают пахать – через год человека нет 8.08.2017, 13:20

Юрий Воронежцев

Ученый рассказал, почему нельзя было упразднять защитную зону Полесского радиационно-экологического заповедника.

Об этом в беседе с корреспондентом Charter97.org заявил кандидат технических наук, бывший член Чернобыльской комиссии Верховного Совета СССР Юрий Воронежцев.

- Заместитель премьер-министра Беларуси Русый заявил, что после отмены защитной зоны Полесского радиационно-экологического заповедника территорию можно эффективно использовать. По его словам, аграрии научились выращивать «чистую продукцию». Согласны ли вы с утверждением Русого?

- Для начала нужно определиться, что такое «чистая продукция». Чистая продукция - это когда вообще нет радионуклидов. Я не знаю, что имел в виду Русый. Возможно, он ошибся в терминологии. Хотя, конечно, это непозволительно для человека, который занимает такую должность. В таких вопросах нельзя ошибаться. В принципе, это можно сделать, но это будет очень дорогая процедура. Выращенная там продукция будет в разы дороже аналогичной, которую производят на чистых землях.

Работа на тех территориях наносит колоссальный вред здоровью человека, не говоря о том, что там будет выращено. В онкологических центрах я вижу десятки трактористов из этой зоны. Начинают пахать, ловят в легкие - через год человека нет. Работы там просто недопустимы. Это нарушает Конституцию.

Еще один аспект, почему там нельзя вырастить «чистую продукцию». Там есть пятна без радиации, но дело в том, что эта пятнистость не измеряется километрами или гектарами, она измеряется десятками метров. То есть если вы будете через каждые пять метров измерять содержание радионуклидов, что само по себе, кстати, очень дорого, то вы можете получить в определенном месте чистое пятно, через пару метров содержание радионуклидов будет превышено в 40 раз, через десять - в 100 раз, а потом опять ноль. Миграция радионуклидов приводит к тому, что эта картинка меняется из года в год. Поэтому как там может получиться что-то выращивать - с трудом представляю.

- Зачем вообще властям понадобилась упразднять защитную зону Полесского радиационно-экологического заповедника? Неужели у нас так не хватает продовольствия, что нужно задействовать загрязненные земли?

- Вы задали вопрос, на который, с точки зрения здравого смысла, ответ никто не даст. Потому что Беларусь по количеству сельхозугодий в Европе занимает третье место после России и Украины. В Польше, по-моему, в три раза меньше, не говоря уже про Голландию и Германию. Зачем это делается? Я вижу в этом только политическую подоплеку.

Если почитать криминальную хронику, то можно заметить, что часто сажают высокопоставленных районных чиновников за продажу минеральных удобрений. А освоение тех территорий требует огромного количества удобрений. То есть местные руководители заинтересованы в этом. В общем, я вижу здесь еще и финансовый вопрос. Многие заинтересованы, чтобы деньги шли именно туда. С точки зрения экономики и физики - ответа здесь не найти.

- Может, Русому не хватает в этой сфере образования?

- Безусловно. Хотя, там же (в правительстве. - Прим.) должен быть какой-то процент ученых, которых, правда, не слышно. Вразумительных голосов с той стороны нет. Есть люди, которые понимают, что происходит, но они просто боятся сказать.

Все, что было в 80-е годы, когда все замалчивалось и считалось якобы нормальным, сейчас повторяется.