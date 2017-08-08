Белорусам пообещали ипотеку, но не сказали о главном 10 8.08.2017, 13:40

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Кажется, власти готовят еще одну финансовую «ловушку».

Вчера министр архитектуры и строительства Анатолий Черный заявил, что ипотечное кредитование в Беларуси может заработать в течение года.

– Важно, как будут изыматься квартиры при невозможности погашения долга. Думаю, в течение одного года эти механизмы будут, – сказал министр.

«Закон об ипотеке» в Беларуси приняли в 2008 году, кроме того, куплю-продажу недвижимости регулирует «Жилищный кодекс», последняя редакция которого была в 2012 году.

Павел Астапеня из агентства недвижимости «Эксперт» сообщил CityDog.by, что сегодня большинство кредитов именно ипотечные, то есть даются под залог того, что вы покупаете. Павел обращает внимание, что проблема тут в высоких процентных ставках по кредиту.

– С учетом сегодняшней инфляции, я думаю, если ставка будет в размере 4% в год для всех категорий граждан, можно будет говорить, что ипотечные кредиты абсолютно доступны. Тогда на рынке возрастет количество таких сделок, – говорит эксперт.

Сегодня ставка по кредиту для стоящих на учете и нуждающихся в жилье – 6–9%, а для остальных – 12–13%.

– Это много, так как приводит к тому, что за время пользования кредитом – обычно это около 20 лет – человек уплачивает в 2 раза больше, чем он взял, – объяснил Павел.