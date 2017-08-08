Названы действенные советы, как пережить жару 2 8.08.2017, 13:56

4,452

Простые советы помогут с легкостью перенести высокие температуры воздуха.

Главное правило в жаркую погоду – не находитесь на солнце в период с 11:00 до 17:00 больше, чем полчаса, сообщает 24tv.ua.

В период аномальной жары ознакомьтесь собственный рацион. В частности, откажитесь от жареной, жирной, острой, соленой пищи и сладостей. Врачи утверждают, что лучший вариант питания в жаркую погоду – это вегетарианский тип питания.

Основу рациона должны составлять – овощи и фрукты, как сырые, так и термически обработанные. Нужно исключать все белковые продукты. В случае, когда жара ниже +30 – то допустимо употреблять белое мясо и рыбу.

Принимать пищу нужно по расписанию. Поэтому, завтракать лучше в промежутке между 6:00 и 7:00, обедать – до наступления полуденной жары – до 11:00, а ужинать нужно в 18:00. Между приемами пищи употребляйте легкие перекусы.

Не стоит забывать и о воде. В жару следует выпивать не менее 2,5-3 литров жидкости в день. Употреблять ее желательно каждые 40-50 минут по 100-200 мл.

В жаркую погоду употребление табака и алкоголя нужно свести к минимуму. Можно употреблять сухое вино по 50-100 мл в сутки, но только вечером.