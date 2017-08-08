Юрий Рубцов: Осенью опять начнутся протесты 4 8.08.2017, 13:53

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Юрий Рубцов

Фото: «Радыё Свабода»

В госбюджете «финансы поют романсы» и людям просто нечего терять.

После весенних протестов действие декрета №3 «О предупреждении социального иждивенчества» было приостановлено, но к 1 октября он должен быть обновлен. По словам белорусского правителя, «никакой отмены декрета быть не может».

Бывший политзаключенный Юрий Рубцов, который попросил политическое убежище в Германии, рассказал «Радыё Рацыя», почему белорусские власти не хотят отменить печально декрет «о тунеядцах»:

- Власть не хочет показывать своей слабости, поэтому и не собирается отменять документ. Нам уже известны примеры, когда цифры искажаются так, что реальную ситуацию за ними уже никто и не видит. В бюджете финансы поют романсы, а откуда взять новые источники прибыли?

«Модернизация» предприятий быстрых денег не дает, и в белорусских условиях нередко приводит к тому, что финансы просто выбрасывают на ветер. Поэтому предложение отдельных чиновников брать деньги с тех, кто не работает, пришлась, видимо, очень по душе руководству.

Многие белорусы, кстати, вынуждены ехать на заработки в Россию, платят там налоги, но получается, что и они «тунеядцы». Так может нашим чиновникам лучше подумать, как в своей стране создать хорошие рабочие места с приличными зарплатами?

Вот в чем проблема! Не так давно было заявление, что необходимо, чтобы население Беларуси увеличилось как минимум до 15 миллионов человек. Великолепный проект! Это ж сколько еще потенциальных «тунеядцев»-налогоплательщиков появится?!

- На ваш взгляд, будет ли принятый декрет эффективно работать?

- Я не исключаю, что опять начнутся протесты, так как те, кто выходят на улицу, не работают по контракту и не состоят в зависимости от работодателей.