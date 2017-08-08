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Белорусский рубль сдал к трем основным валютам

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  • 8.08.2017, 13:57
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На валютных торгах 8 августа доллар, евро и российский рубль подорожали.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

По итогам торгов доллар подорожал на Br0,0018 до Br1,9526 (7 августа - Br1,9508 за $1).

Евро стал дороже на Br0,007 до Br2,3063 (7 августа - Br2,2993 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0103 до Br3,2555 за 100 российских рублей (7 августа - Br3,2452 за 100 российских рублей).


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