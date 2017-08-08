Белорусский рубль сдал к трем основным валютам

Белорусский рубль сдал к трем основным валютам2
- 8.08.2017, 13:57
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На валютных торгах 8 августа доллар, евро и российский рубль подорожали.
Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
По итогам торгов доллар подорожал на Br0,0018 до Br1,9526 (7 августа - Br1,9508 за $1).
Евро стал дороже на Br0,007 до Br2,3063 (7 августа - Br2,2993 за 1 евро).
Курс российского рубля вырос на Br0,0103 до Br3,2555 за 100 российских рублей (7 августа - Br3,2452 за 100 российских рублей).