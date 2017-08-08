Минчанин поймал в Свислочи огромного толстолобика 6 8.08.2017, 14:12

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Рыбу весом 7,4 кг молодой человек отдал соседке.

В понедельник в реке Свислочь минчанин Павел Куринский поймал толстолобика весом 7,4 кг, пишет tut.by.

Это не первый увесистый улов молодого человека. Хвастается, лет пять назад вместе с другом достали из Припяти 50-килограммового сома. Самое интересное в этой истории — рыбу Павел не ест.

В понедельник из Свислочи Паша вытянул толстолобика весом 7,4 кг.

Вот и вчерашнего толстолобика отдал соседке Нине, которая живет этажом выше.

— Она часто, когда встречает меня с удочками, просит: принеси рыбы, а вчера даже посмеялась: «Дай хоть селедки», я и принес, — рассказывает Паша. — Конечно, она удивилась, когда увидела размер рыбы, а потом удивила меня. Как? Сижу дома. Звонок в дверь, открываю — на пороге соседка, принесла взамен две палки колбасы.

Только сошел лед, Паша вытянул из Свислочи судака.

Паше 18 лет. Рыбачит, говорит, с шести. Воспитывать его маме помогал дядя, именно он купил племяннику первую удочку — и понеслось. Вот только рыбу в семье рыбака никто не любит, поэтому после парочки снимков добычу он обычно отпускает назад в водоем.

Удит молодой человек чаще всего в Минске. На Чижовском водохранилище, водохранилище Дрозды и в Свислочи. Именно из речки в районе улицы Полевой он и вытянул в понедельник толстолобика. Удил на клубнику. Сейчас, рассказывает, в сезон ягод в качестве наживки использует клубнику и чернику. Зимой — мормышку.

— Самая большая рыба, которая мне попадалась, — это сом, — рассказывает молодой человек. — Мы тогда компанией поехали на Припять. Не помню точно, что это была за местность. Сидели с другом в лодке, и вдруг у него клюнуло. Когда рыба стала водить, поняли: там что-то большое. Два часа с ней боролись. Потом она окончательно устала, и мы смогли ее вытянуть.

Самый необычный улов Паши — черепаха.

Из Минских рекордов Павла — сазан весом 8,4 кг. А вот самая необычная добыча рыбака — черепаха. За крючок молодого человека она уцепилась на канале возле старого автовокзала «Восточный». Как она там появилась, рыбак не знает, куда исчезла потом — тоже не догадывается.

— Я сфотографировался с ней и отпустил, — говорит.

По словам Паши, все свободное время он на рыбалке. Зимой 2016-го участвовал даже в первенстве Беларуси по ловле на мормышку среди юниоров. Домой с рыбалки он в тот день вернулся с грамотой и кубком за 2-е место.

Напомним, что в июле минчанин поймал в Свислочи огромную щуку.