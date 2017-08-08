National Interest: Коррозия скоро «потопит» подводный флот России 6 8.08.2017, 14:33

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Срок службы российских подлодок – максимум 20 лет.

В марте 2017 года в северном портовом городе Северодвинск сошла с верфи атомная подводная лодка (АПЛ) "Казань" — самая "тихая" из всех имеющихся у России. Этот факт стал еще одним доказательством того, что Кремль имеет технические возможности построить подводные корабли, способные выполнять различные задачи, включая атаку крылатыми ракетами.

Однако этого крайне недостаточно — с точки зрения того, чтобы составить реальную конкуренцию американскому подводному ВМФ. Российский флот, который за 25 лет после распада СССР сильно истощился, не в состоянии быстро обновить большую часть своего атомного подводного парка, коллективный срок службы которого приближается к концу. По всей видимости, это означает, что в ближайшие годы следует ожидать сокращения атомных подводных сил РФ, пишет издание National Interest (перевод – newsader.com) в статье, которая озаглавлена следующим образом: "Почему российский подводный флот может «утонуть»" (оригинал материала представлен на страницах ресурса War is Boring).

Согласно публикации, к 2030 году основная часть российских субмарин — как атомных, так и вооруженных крылатыми ракетами — будет иметь возраст "за 30" и даже "около 40". Три самые старые из действующих американских подлодок — Dallas, Bremerton и Jacksonville класса Los Angeles — были построены 36 лет назад и ожидают списания в ближайшие три года. Основная часть всех подлодок США, общее количество которых достигает 70 штук, были построены после 1990х годов, многие — в 2000х и 2010х годах. В России — ровно противоположная ситуация: многие ее подлодки сошли с верфи еще в советское время.

Аналогичные данные представлены в материале издания "Газета.RU", по сообщениям которого к 2025 году только пять АПЛ ВМФ России, за исключением АПЛ проекта 885 "Ясень", будут моложе 35 лет. Стремительно устаревают атомные подлодки с крылатыми ракетами проекта 949А "Антей", что в результате может лишить российский флот возможности нанесения ракетных ударов по авианосным ударным группам вероятного противника. К 2030 году в боевом составе российского флота может быть всего семь АПЛ проекта 885/885М и две АПЛ проекта 971, чей возраст будет менее 30 лет, говорится в материале российского издания.

Проблема в том, что подлодки имеют свойство изнашиваться от старости — в первую очередь из-за коррозии корпуса. Однако особенно опасна коррозия, воздействующая на компоненты внутренних отсеков ядерных реакторов. Впрочем, данные, имеющие отношение к этому аспекту, являются тщательно охраняемыми тайнами во всех военно-морских силах мира. При этом старые военно-морские суда нуждаются в более интенсивном обслуживании и более длительных периодах отдыха.

Между тем, согласно оптимистическим оценкам, только половина российских подводных сил способна выйти в море в любой момент времени. Иными словами, стареющий парк является серьезной угрозой для оперативной готовности ВМФ России.

Даже относительно новые вышеупомянутые подлодки класса "Ясень", две из которых — "Северодвинск" и "Казань" — выпущены соответственно в 2010 и 2017 годах, не смогут компенсировать скорую отправку на "кладбище кораблей" 26 подлодок разных классов. Среди них — 11 тяжёлых ракетных подводных крейсеров стратегического назначения проекта 941 "Акула", 3 многоцелевые АПЛ "Барракуда", 4 советские торпедные АПЛ второго поколения "Щука" и 8 атомных подводных крейсера "Антей". Самый молодой из перечисленных кораблей — "Гепард" класса "Акула" — поступил на службу в 2000 году. Прочие были построены в основном в 70-80е годы.

По данным на апрель 2015 года, до 2023 года ВМФ России получит 7 "Ясеней", которые являются, по сути, плодами поздних советских разработок. Однако даже это количество — серьезное испытание для российского бюджета, если учесть, что стоимость каждой из них вдвое превышает цену одной субмарины, способной нести баллистические ракеты (тип ПЛАРБ — "подлодка атомная с баллистическими ракетами").

Согласно пессимистичным прогнозам одного из российских военных экспертов, к 2030 году ограниченные ресурсы РФ не позволят ей иметь более половины того подводного флота, который сейчас имеется в ее распоряжении. Через 15 лет Россия сумеет немного улучшить положение дел, касающихся ПЛАРБ: в конце концов, немногие страны имеют возможности по нанесению ядерных ударов из-под воды.

Сейчас в распоряжении Москвы имеется 13 таких суден. К концу следующего десятилетия 10 стратегических подлодок РФ перейдут 40-летний рубеж срока службы, если Москва решит оставить их на плаву. Впрочем, даже в случае, если она откажется от них и будет полагаться исключительно на сравнительно молодые субмарины стратегического назначения "Борей", ни одна страна, кроме США и, вероятно, Индии, не сравнится с Россией по числу кораблей данного типа: дело в том, что в настоящее время у РФ есть семь подлодок "Борей", и одна находится в процессе строительства.

Кремль мог бы попытаться восполнить недостаток в количестве подлодок, производя субмарины пятого поколения класса "Хаски". Речь идет об амбициозном проекте, который потребует максимального напряжения инженерно-технологической мысли и значительных экономических ресурсов, которых у беднеющей России становится все меньше. "Хаски" может появиться в различных модификациях — как в ПЛАРК, так и в ПЛАРБ. Особенно опасными для Америки могут оказаться подлодки с противокорабельными крылатыми снарядами.

Однако даже самые оптимистичные оценки показывают, что к 2030 году Россия будет иметь всего три "Хаски", если строительство первого такого корабля будет запущено в начале 2020-х годов — при условии, что российский флот будет заказывать хотя бы по одной единице каждые два года, а производство одного судна данного класса займет 4,5 года.

В конечном итоге, к концу 2020х годов в строю ВМФ РФ в любом случае будет находиться 10 современных ПЛАРК, а также две дюжины подлодок "пенсионного" возраста.

Что касается дизель-электрических подлодок РФ (а таковых имеет 17 единиц), то они пребывают не в лучшей форме, причем большая их часть построена до 1990х годов. США и Великобритания полностью прекратили их строительство.

На фоне информации об устаревающем российском флоте приходят вести от американского ВМФ, представители которого предлагают увеличить ежегодное строительство до двух атомных многоцелевых подводных лодок класса "Вирджиния" и одной АПЛ класса "Колумбия". Такие темпы, по замыслу американских аналитиков, обеспечат господство США в Мировом океане над Россией и Китаем, говорится в материале "Газеты.RU", ссылающейся на доклад под названием "Индустриальная база для строительства подводных лодок и возможности производства дополнительных ударных подводных лодок вне Плана кораблестроения бюджета 2017 года в период на 2017–2030 годы". Ранее предполагалось снижение темпа строительства атомных подводных лодок класса "Вирджиния" для ВМС США с двух субмарин в год до одной.

Подводные лодки класса "Вирджиния" — быстроходные атомные многоцелевые подводные лодки, вооруженные крылатыми ракетами морского базирования "Томагавк", торпедами различного назначения, минами и другим оружием. Эти субмарины в состоянии выполнять задачи противолодочной обороны, удары по морским и береговым объектам, ставить минные заграждения, вести разведку и участвовать в высадке сил специальных операций.

По сравнению с предшественниками "Вирджинии" — атомными многоцелевыми подводными лодками класса "Лос-Анджелес" — новые субмарины спроектированы таким образом, чтобы успешно вести боевые действия как в прибрежных водах, так и на океанских просторах.

В отличие от лодок типа "Колумбия", оснащенных баллистическими ракетами с ядерными боевыми частями, "Вирджинии" будут располагать только обычным, конвенциональным оружием, подчеркивают официальные лица ВМС США.