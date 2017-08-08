В Беларуси хоккейные матчи впервые будут обслуживать девушки 8.08.2017, 14:49

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В новом сезоне две девушки из Минска попробуют свои силы в «вышке».

В Молодечно прошел судейский сбор, к участию в котором впервые были допущены девушки, обслуживающие соревнования под эгидой Федерации хоккея Беларуси, сообщает пресс-служба ФХБ.

Занятиями на сборе главных и линейных арбитров, а также инспекторов судейского корпуса ФХБ (всего 63 человека) руководил председатель судейского комитета федерации Владимир Проскуров.

В центре в нижнем ряду — две девушки, которые станут обслуживать хоккейные матчи в высшей лиге чемпионата Беларуси. Фото: Пресс-служба ФХБ

— Программа сборов включала в себя проверку теоретической, физической и коньковой подготовки. Анализ полученных результатов показывает положительную динамику по сравнению с прошлыми сезонами. Многие ребята улучшают свои показатели, в частности, в тесте Купера, направленном на определение физической выносливости организма.

Фото: Пресс-служба ФХБ

Также мы рассматривали рекомендации, предоставленные Международной федерацией хоккея. В предстоящем сезоне будет внедрено новшество — в случае ничейного результата команды по завершении основного и дополнительного времени матча будут определять победителя в серии не трех, а пяти послематчевых бросков. По такой системе пройдут чемпионаты высшей лиги и экстралиги.

— Результаты сборов как-то влияют на дальнейшие судейские назначения?

— Безусловно! Уравниловки в плане количества матчей точно не будет. Судьи, показавшие наилучшие результаты тестирования, чаще будут работать «в поле». А вот нескольких ребят, не сдавших экзамен по теоретической подготовке, ждет еще одна попытка подтвердить свое право работать на матчах национального чемпионата.

Фото: Пресс-служба ФХБ

— Изменится ли состав судейского корпуса в предстоящем сезоне?

— Да, в сезоне-2018/18 трое лайнсменов, обслуживавших матчи экстралиги — Максим Белевич, Евгений Гончаров и Владимир Руф — попробуют свои силы в качестве уже главных арбитров высшей лиги (второго по рангу дивизиона чемпионата Беларуси).

На их места к работе в «вышке» приступят три линейных судьи, в прошлом году обслуживавших матчи детских и юношеских соревнований, республиканской Спартакиады. В их числе и две девушки — Виталия Хамицевич и Анастасия Танасевич из Минска.

Фото со страницы Анастасии Танасевич ВКонтакте

К слову, мы уже рекомендовали их и к обслуживанию женских соревнований под эгидой Международной федерации хоккея. Вполне возможно, что кто-то из них уже в ближайшем сезоне получит первые международные назначения, — сказал Владимир Проскуров.