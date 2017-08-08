Виктор Молочко: Белорусы должны помнить о победе под Оршей и об агрессоре с Востока 1 8.08.2017, 14:51

Виктор Молочко

Акция против учений «Запад-2017» пройдет в Минске ровно через месяц, 8 сентября, в День белорусской воинской славы.

Координатор Белорусского Национального Конгресса в Солигорске Виктор Молочко рассказал сайту БНК bnknews.org об опасности, которую представляет проведение совместных с РФ учений на нашей территории:

— Российские войска или некоторая часть из них могут остаться в Беларуси. После проведения учений россияне могут оставить на территории нашей страны свою технику и вооружения под охраной своих же военных. Также нужно рассматривать маневры «Запад-2017» как еще большую привязку белорусских военнослужащих к армии соседнего государства. И это происходит в то время, когда Россия противостоит почти всему цивилизованному миру и государствам НАТО, а российские войска воюют против Украины.

Есть опасность и для соседних государств. Думаю, что до открытой агрессии дело не дойдет, но провокации могут быть, как против Украины, так и против Польши или Литвы для того, чтобы еще больше втянуть Беларусь в союз с Россией.

Виктор Молочко объяснил, для чего нужно выходить на акцию 8 сентября и протестовать против проведения учений:

— Нужно напомнить гражданам Беларуси и всему миру об опасности, которой подвергается наша страна из-за введения российских войск. Акция назначена на 8 сентября. В этот день в 1514 году под Оршей наши предки под руководством Константина Острожского разбили войска московитов, которые в несколько раз превосходили их по численности. Битва стала образцом военного искусства и принесла большую славу нашим военным. Белорусы должны помнить об этом дне и об агрессоре с Востока, тем более, что Россия, я думаю, не отказалась от оккупации, как Беларуси, так и некоторых других стран. Нужно осознать себя гражданами своей страны, забыть про некоего «старшего брата» и жить, ориентируясь на европейские ценности.

Акция предупреждения пройдет под лозунгом «За мирную Беларусь!» 8 сентября в Минске. Начало — в 19:00, место сбора — Октябрьская площадь.