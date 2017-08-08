Жители военного городка под Речицей взбунтовались 2 8.08.2017, 15:08

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У семей бывших военных забирают земельные участки, которые они обрабатывали много лет.

В бывшем военном городке под Гомелем улицам решили дать названия. Но это нововведение не устраивает местных жителей. Они уверены, что это лишние хлопоты и лишние траты. Чтобы обратить внимание на свои проблемы, обращаются во все инстанции. В том числе и на горячую линию АТН.

Бывший военный городок Зябровка в эти дни гудит как улей. Жители узнали, что улицам дали названия. Теперь, уверены люди, их ждут финансовые издержки.

Чтобы обсудить грядущие перемены, в местном сельсовете не раз пытались провести собрание среди жителей Зябровки. И объяснить, что названия улицам необходимы. В том числе и для удобства самих жителей.

158-й дом. Рядом 195-й. В этой нумерации хорошо разбираются лишь местные жители. А вот скорая помощь или спасатели оперативно найти нужный адрес в Зябровке не могут.

Еще один камень преткновения — вот эти земельные участки. Бывшие военные и их семьи обрабатывали их много лет. А вот о том, чтобы оформить документы, не думали.

В сельсовете разъясняют: все по закону. На земле необходимо навести порядок.

Галина Чумакова, председатель Прибытковского сельского исполкома заявила: «На сегодняшний день, чтобы мы приняли решение, необходимо обязательно установить границы на местности. Выполнить эти работы может только специализированная организация. Это, например, Гомельгипрозем. Это хозрасчетная организация, которая берет за это плату».