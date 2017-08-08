закрыть
8 августа 2017, вторник, 18:31
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Жители военного городка под Речицей взбунтовались

2
  • 8.08.2017, 15:08
  • 11,992

У семей бывших военных забирают земельные участки, которые они обрабатывали много лет.

В бывшем военном городке под Гомелем улицам решили дать названия. Но это нововведение не устраивает местных жителей. Они уверены, что это лишние хлопоты и лишние траты. Чтобы обратить внимание на свои проблемы, обращаются во все инстанции. В том числе и на горячую линию АТН.

Бывший военный городок Зябровка в эти дни гудит как улей. Жители узнали, что улицам дали названия. Теперь, уверены люди, их ждут финансовые издержки.

Чтобы обсудить грядущие перемены, в местном сельсовете не раз пытались провести собрание среди жителей Зябровки. И объяснить, что названия улицам необходимы. В том числе и для удобства самих жителей.

158-й дом. Рядом 195-й. В этой нумерации хорошо разбираются лишь местные жители. А вот скорая помощь или спасатели оперативно найти нужный адрес в Зябровке не могут.

Еще один камень преткновения — вот эти земельные участки. Бывшие военные и их семьи обрабатывали их много лет. А вот о том, чтобы оформить документы, не думали.

В сельсовете разъясняют: все по закону. На земле необходимо навести порядок.

Галина Чумакова, председатель Прибытковского сельского исполкома заявила: «На сегодняшний день, чтобы мы приняли решение, необходимо обязательно установить границы на местности. Выполнить эти работы может только специализированная организация. Это, например, Гомельгипрозем. Это хозрасчетная организация, которая берет за это плату».


Мнение

Кремль сместит хитрож…пого Лукашенко
Кремль сместит хитрож…пого Лукашенко Константин Боровой
Красавицы и чиновники
Красавицы и чиновники Марина Коктыш
Эффект бабочки
Эффект бабочки Ирина Халип
Сковородка для Путина
Сковородка для Путина Михаил Ходорковский


Интервью

Геннадий Федынич: Продолжаем работать, несмотря ни на что
Геннадий Федынич: Продолжаем работать, несмотря ни на что
Леонид Заико: «Пациенту» денег не давать!
Леонид Заико: «Пациенту» денег не давать!
Юрий Хащеватский: Колхозная знать построила себе «Запретный город»
Юрий Хащеватский: Колхозная знать построила себе «Запретный город»
Николай Статкевич: Мы рассчитываем на поддержку простых людей и поддержку патриотов
Николай Статкевич: Мы рассчитываем на поддержку простых людей и поддержку патриотов