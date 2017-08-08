Лукашенко: Предприниматели работают, а мы блох выискиваем 35 8.08.2017, 15:30

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Диктатор призвал предпринимателей быть «социально ответственными» и работать не только на себя, но и на благо государства.

Об этом он заявил, заслушивая доклад по вопросам выполнения поручений о «стимулировании деловой инициативы», сообщает пресс-служба Лукашенко.

«От любых совместных действий — моих как представителя власти и ваших как представителей бизнеса — должен быть эффект для государства и для предпринимательства. Игра в одни ворота неприемлема. Я за то, чтобы бизнес у нас был свободным, ответственным, более эффективным, но чтобы после принятия решений (по стимулированию деловой инициативы) государство стало сильнее. Если вы по-другому это понимаете, тогда у нас с вами вряд ли что-то получится», — отметил Лукашенко, обращаясь к предпринимателям.

«Меня коробит, если докладывают, что предприниматели пытаются работать и делом занимаются, а мы начинаем блох выискивать. Этого быть не должно», — сказал Лукашенко.

При этом он призвал предпринимателей к пониманию того, что они работают в государстве. «Нельзя допустить, как это в известных государствах, разницу между беднотой и богатыми людьми в 25−30 раз. Это прообраз если не будущей революции, то нестабильности точно», — заявил диктатор.

Также Лукашенко предостерег начинающих предпринимателей от необоснованных иллюзий: «Все понимают бизнес так: ворота открыл, зашел — и деньги на тебя посыпались. Так не бывает. Бизнес — это тяжелейшая ноша. Там надо шевелиться и знать многое. Нужно обладать не просто соответствующими, а целым комплексом навыков. Особенно в нашем обществе, которое только-только начинает заниматься этим видом деятельности. Поэтому всегда ищите причину в себе и не бегайте по улицам и площадям, рыдая о том, что государство что-то не создало».