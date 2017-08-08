Михаил Саакашвили: Героическое сопротивлению грузинской армии остановило россиян 8.08.2017, 15:37

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Михаил Саакашвили

Фото с сайта rbc.ua

В эти дни в 2008 году началось полномасштабное вторжение российских войск в Грузию.

О событиях тех дней вспоминает бывший президент Грузии, бывший глава Одесской обладминистрации Украины Михаил Саакашвили написал в «Фейсбуке»:

- Три тысячи единиц бронетехники вторглось в Грузию. В общей сложности в операции участвовало 80 тысяч солдат регулярных войск и наемников, а уже 8 августа нас начали круглосуточно бомбить 200 самолетов. Целью операции был захват Тбилиси, свержение власти, чтобы закончить успешный реформаторский эксперимент и уничтожить грузинскую государственность.

Атака застала нас врасплох: большинство грузинских офицеров были в отпуске, самая боеспособная часть армии – в Ираке, почти все правительство и парламент отсутствовали. Я сам прервал семейный отпуск и вернулся из-за границы за несколько дней из-за сомнительной активности на уже контролируемой россиянами территории.

Силы были очень неравные, но благодаря героическому сопротивлению грузинской армии мы смогли задержать врага и он потерял ценные для него несколько дней, пока международное сообщество наконец проснулось и Соединенные Штаты начали военно-гуманитарную операцию, остановив путинские силы на подступах к Тбилиси.

Очень важным было то, что сотни тысяч наших граждан вышли на улицы, показав единство против агрессии, а лидеры трех стран Балтии и Украины на самолете Леха Качиньского прилетели и встали рядом с народом. Грузия чудом спаслась и стала развиваться еще более быстрыми темпами. Путин не смог выполнить ни одной из своих стратегических целей до 2012 года, но это уже другая история.

В эти дни я преклоняюсь перед всеми солдатами и просто мирными жителями – жертвами этого нападения. Наша борьба продолжается, и мы победим!