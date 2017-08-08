Лучшие цены на авиабилеты, которые можно купить прямо сейчас 1 8.08.2017, 15:35

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В Берлин можно слетать за 29 евро.

CityDog.by нашел классные бюджетные авиабилеты. Единственное, с покупкой лучше не медлить – многие акции только до конца недели.

Вильнюс — Брюссель и обратно за 68 евро

С конца сентября, а именно с 25-го числа, можно очень дешево слетать из Вильнюса в Брюссель и обратно. Билеты по 67,81 евро предлагает бельгийская авиакомпания Brussels Airlines. Даты есть до самого июня следующего года, так что можно запланировать недорогое путешествие в долгосрочной перспективе.

Единственный минус – любые даты за такие деньги выбрать не получится. Например, улететь из Вильнюса в Брюссель 4 октября, а прилететь 10-го можно за 67,81 евро. Но если планируете возвращаться 12 октября, то заплатить придется уже около 100 евро.

Из Вильнюса в другие европейские столицы за 29 евро

Это акция от авиакомпании airBaltic на полеты с 1 октября 2017 года по 30 марта 2018 года. Акция продлится до 13 августа, так что у вас еще есть время.

Вот, например, билет из Вильнюса в Берлин можно купить за 29 евро. А из Вильнюса в Ригу – за 19 евро. Правда, предложений за такие деньги не так уж и много. Примерно по 3 на каждый месяц.

Из Минска в Венецию и обратно за 129 евро

Это предложение туроператора, и лететь надо строго 12 августа. В турагентстве «Ростинг» нам сказали, что осталось 3 билета, если собираетесь в Венецию на 7 ночей, и 1 – если на 14.

Из Минска «Белавиа» от 44 евро

Акция «Налетай» – это совместный проект «Белавиа» и «Альфа-банка». По ней до 12 августа из Минска можно слетать в Берлин за 62 евро, Стокгольм – за 55, в Караганду – за 46, а в Павлодар так и всего за 44 евро.

Еще есть рейсы в Тбилиси за 61 евро, в Женеву за 64 и в Амстердам за 62 евро.

Акция «Налетай» – это когда вы участник программы «Белавиа Лидер» и держатель карточки «Альфа-банка» с услугой «Альфа-Белавиа». Да, условий много, но можно купить билеты за 20 евро в одну сторону плюс таксы и сборы.