Белорусы распродают запасы валюты 11 8.08.2017, 15:58

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Фото: Reuters

Белорусы в июле продали валюты на $100 миллионов больше, чем купили.

Об этом передает «Еврорадио» со ссылкой на статистические данные, опубликованные Национальным банком.

В прошлом месяце население нашей страны продало наличной и безналичной валюты на 715 миллионов долларов, а купило ― на $ 607 млн. В январе-июле 2017-го сумма проданной белорусами валюты составляет 4,675 млрд долларов, приобретенной ― 3,433 млрд долларов.

Что касается субъектов хозяйствования, резидентов Беларуси, то в этом году они продали валюты на 10,387 млрд долларов, а купили ― 10,464 млрд долларов. Нерезиденты Беларуси продали валюты больше, чем купили ― соответственно 285,6 млн долларов и 75,66 млн долларов.