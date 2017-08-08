Ольга Николайчик: Уличные акции остановят грабеж со стороны властей 3 8.08.2017, 16:03

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Ольга Николайчик

Осенью белорусы выйдут бороться против декрета о «тунеядцах».

Об этом в интервью Charter97.org заявила режиссер и общественная активистка Ольга Николайчик.

- Вы написали в «Фейсбуке», что вас оштрафовали за акцию с национальными флагами на 450 долларов. Как вы считаете, почему власти так боятся бело-красно-белого флага?

- Потому что это настоящая история Беларуси. Лукашенко боится бело-красно-белого флага, потому что при этом флаге никогда не было тиранов, диктаторов, коммунистов и прочих советских руководителей. Под историческим флагом была аристократия, шляхта и настоящие белорусские воины. И сейчас под бело-красно-белыми флагами выходят самые лучшие, самые продвинутые и смелые представители белорусской нации. Народ, который решил бороться за свои права, становится именно под этот флаг.

Кроме того, на носу оккупационные белорусско-российские учения «Запад-2017». Москва давит на Лукашенко, чтобы этих флагов не было на улице. Для них важно, чтобы триколоры везде были.

Они очень боятся этого флага. Мы постояли пару минут около вечного огня, чтобы отдать дань памяти тем, кто под бело-красно-белым флагом воевал за нашу Родину. Это святыня, и за святыню давать 450 долларов штрафа - это бесовщина. Что хотеть от нашей тиранической власти, если они и есть от беса?..

Очень важно проводить такие акции. Они показывают нашему народу и европейцам, которые читают о ситуации в Беларуси, что мы не исчезли с карты Европы и является частью европейской цивилизации. Люди видят, что белорусы борются за свои ценности.

- Такие акции вдохновляют молодежь?

- Молодежи нужно не бояться и выходить и с национальным флагом. Когда нас будет не трое, а тридцать тысяч, ни один ватный «зеленый человечек» сюда не сунется. И Путлер (президент РФ Владимир Путин. - Прим.) наконец поймет, что эта страна ему не принадлежит. Поэтому призываю всех белорусов не бояться и выходить с бело-красно-белыми флагами! Когда нас будет много, нас всех не арестуют.

- В связи с обновлением декрета о «тунеядцах» осенью белорусы выйдут бороться за свои права?

- Безусловно! За за лето экономическая ситуация в стране еще больше ухудшилась. Если декрет о «тунеядцах» будет возвращен, это будет даже не плевок в лицо белорусам, это будет самое настоящее издевательство! Сначала власти сказали, что отменяют, а теперь - вновь применяют. Это говорит о том, что верить этой власти нельзя - сегодня она сказала так, а завтра - так. Они будут у нас забирать последнее. И только уличные акции смогут остановить этот грабеж со стороны властей.

Сегодня мы наблюдаем крах всей политики белорусских властей. Варвары, колхозаны и паханы сели и решают, у кого что отобрать. Поэтому нужно выходить, чтоб не забрали.