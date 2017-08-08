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«Налоги на дороги растут, как и ямы»

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  • 8.08.2017, 16:11
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Проехаться по гомельским дорогам – и сразу поменять подвеску у автомобиля.

Такой вариант может быть выгоден кому угодно: владельцам автосервисов, торговцам запчастями, начальникам дорожно-строительных управлений – но только не белорусским автомобилистам.

Жуткое состояние гомельских дорог стало темой для обсуждения в группе «Это Гомель, детка!» в соцсети «Вконтакте».

«Налоги на дороги растут, как и ямы», - прокомментировала фотографии жительница Гомеля Наташа Часовитина.


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