«Налоги на дороги растут, как и ямы»4
- 8.08.2017, 16:11
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Проехаться по гомельским дорогам – и сразу поменять подвеску у автомобиля.
Такой вариант может быть выгоден кому угодно: владельцам автосервисов, торговцам запчастями, начальникам дорожно-строительных управлений – но только не белорусским автомобилистам.
Жуткое состояние гомельских дорог стало темой для обсуждения в группе «Это Гомель, детка!» в соцсети «Вконтакте».
«Налоги на дороги растут, как и ямы», - прокомментировала фотографии жительница Гомеля Наташа Часовитина.