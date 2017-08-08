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Играющие на фортепиано кошки стали звездами Сети

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  • 8.08.2017, 16:30
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Животные продемонстрировали недюжинный музыкальный талант.

Два умных животных, живущих в Японии, продемонстрировали недюжинный музыкальный талант, освоив такую сложную науку, как игра на клавишах.

Видеоролик, появившийся в Twitter, показывает этот бесплатный концерт, которым кошки радуют своего владельца. При этом каждый из музыкантов прекрасно знает свою партию, пишет 120.su.

Если серая кошка ведет непрерывную музыкальную тему (правда, довольно какофоническую), то ее черно-белая подруга вступает лишь пару раз, выдержав драматическую паузу.


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