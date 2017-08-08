«Когда приезжало начальство, красили пожелтевшую траву в зеленый» 1 8.08.2017, 16:35

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История защитника, который одним из первых разменял чемпионат Беларуси на Европу.

Олег Король – один из первых белорусских футболистов, уехавших в Европу в середине 90-х. Защитник сыграл пару матчей за национальную сборную Беларуси, провел шесть сезонов в чемпионатах Греции, Словакии и Венгрии, а потом перебрался в БАТЭ, который только-только расправлял плечи. В последние годы Король помогал Валерию Бохно ставить на ноги «Гранит», однако недавно специалист покинул Микашевичи и взял творческий отпуск. Пока его тренерская карьера не так успешна, как игровая. В конце 80-х на защитника возлагали большие надежды, пишет «Трибуна».

– В 16 лет я начал тренироваться с основой брестского «Динамо» под руководством Ивана Григорьевича Щекина. В заявку на официальные матчи не попадал, но работал наравне со всеми. Конечно, Щекин – настоящая глыба. Он давал нам серьезные нагрузки, но при этом очень трепетно относился к молодым игрокам. Тренер понимал, что всему свое время. Как-то пришли на занятие, и он дал три серии бега по 15 минут. За это время нужно было пробежать как можно больше. Сделали первый подход – тяжело. Пробежали второй – стало совсем трудно. Щекин увидел это, подошел ко мне и еще парочке молодых: «Ребята, вижу, вам совсем тяжко. Сегодня с вас хватит, идите отдыхать».

Повторюсь, Иван Григорьевич с особым вниманием и отцовской заботой относился к молодежи. В одном из матчей чемпионата, играя крайним защитником, совсем еще юный Олег Радушко несколько раз серьезно ошибся. После этих провалов нам могли забить не один мяч. Тогда капитан «Динамо» Виктор Рослюк в целях воспитания минут 20 не пасовал Олегу, давая возможность молодому прийти в себя, а Щекин с бровки поддерживал игровой ритм капитана. С нами Щекин практически никогда не кричал. Тренеру хватало взгляда, чтобы подопечный мгновенно понял, что он что-то сделал не так.

Король здорово прогрессировал в футболе, но когда стукнуло 19, отправился отдавать долг Родине. Руководство «сине-белых» обещало «помочь» с армией, но ничего не вышло:

– В 80-е многие футболисты совмещали службу в армии с тренировками. Я тоже надеялся на это. Но меня призвали в Печи под Борисовом. Вместе со мной, только в разных подразделениях, служили Александр Лухвич, Геннадий Мардас, Владимир Кравчук, Олег Климов, Сергей Максимов. Нам повезло, что руководство части было в курсе, что у них в расположении много футболистов, поигравших в юношеских сборных Беларуси. Наш начфиз говорил: «Если такое дело, давайте будете тренироваться и играть за часть». Естественно, все согласились. Нас начали отпускать на тренировки, которые проходили на стадионе военного городка. Практически каждый день покидали расположение днем, а приходили под вечер. Спустя 20 лет на том же поле играли уже мои подопечные – дубль брестского «Динамо» против дубля БАТЭ.

Через полгода меня перевели в часть под Полоцком, там задышалось легче. Все-таки в свое время Печи гремели на весь Союз. Особой дедовщины в части не было, но дисциплина была строжайшая. У тебя не было ни минуты покоя, всё время что-нибудь делаешь. Ходили в столовую строем и с песнями и возвращались оттуда так же. Нас сильно гоняли по строевой, носочек тянули так, что мама не горюй. Сержанты постоянно нагружали молодых какой-то работой.

В общем, все очень строго. Когда приезжало начальство, обязательно нужно было покрасить бордюры в белый цвет, а пожелтевшую траву в зеленый. Прибивало ли это? Человек привыкает ко всему. Понимаешь, что тебе нужно дотерпеть в этой части полгода и продолжать службу в войсках. Мне повезло, из положенных двух лет прослужил один, и Горбачев издал указ, по которому военнослужащие, не закончившие вуз, должны быть уволены в запас.

***

Демобилизовавшись, Король вернулся в Брест и тут же подписал с клубом первый профессиональный контракт. Поначалу во второй союзной лиге приходилось нелегко. Тогда за «сине-белых» играли местные легенды: Виктор Рослюк, Андрей Сосницкий, Александр Войнах, Сергей Рассихин.

– Ещё будучи молодым воспитанником брестского СДЮШОР-5, занимался у Анатолия Петровича Лунёва, подготовившего многих футболистов, прославивших брестский и белорусский футбол. Он поставил передо мной главную цель – попасть в минское «Динамо». Задача-минимум – заиграть в команде мастеров родного города. Делал всё, чтобы не подвести моего наставника. Конечно, первое время после службы было нелегко, но навыки возвращаются через труд и пот, через игры и тренировки. Уже в сентябре 1989 года подписал первый стажёрский контракт с брестским «Динамо». Молодой Людас Румбутис прививал нам современный футбол, основанный на быстрой работе с мячом, физической готовности и командной дисциплине.

Прекрасно помню, как в плохую погоду мы тренировались на запасном поле «Динамо». Оно было полностью гаревое. Как-то играли квадрат 10 на 10. Румбутис говорит: «Ребята, играем в одно-два касания». После юношеского футбола я любил повозиться с мячом и никак не мог приучить себя с ним вовремя расставаться. Хотя тренер объяснял, что футбол – игра, в которой мяч двигается быстрее футболиста, поэтому нужно делать меньше касаний. Видимо, чтобы научить меня мгновенно принимать решения, Людас Ионович поставил в пару с Сергеем Домашевичем, который только-только отслужил в Афганистане.

Это были футболист крепкого телосложения с хорошим отбором. Я быстро стал играть сначала в два касания, а потом и в одно. Только принимаю мяч, а ко мне с фирменным подкатом «ножницы» летит Домашевич! Тут же отдаю мяч партнёру в касание. И так повторялось снова и снова. Когда с тобой так играют, учишься гораздо быстрее. Помню, крутил головой с огромной скоростью, чтобы успевать контролировать происходящее на поле.

***

После развала СССР ничто не мешало Королю стать одним из самых заметных игроков чемпионата Беларуси:

– Тогда в брестском «Динамо» мне довелось поработать под руководством Юрия Курненина. Он только начинал тренировать и был настолько энергичен, что уже через десять минут после начала предыгровой установки его майка становилась полностью мокрой. Работать с ним было приятно, но Курненин отличался принципиальностью. В те времена мы заезжали на базу за два дня до игры. Как-то подхожу к нему: «Юрий Анатольевич, у меня в день заезда экзамен в институте. Можно я пропущу одну тренировку и вернусь утром за день до матча?» Курненин сказал: «Олег, решать тебе, но если не будешь на заезде вовремя – на поле не выйдешь». Я всё-таки поехал на экзамен. На следующее утро возвращаюсь на базу, надеясь попасть в основу, но в той встрече Курненин меня не выпустил. После этого на всю жизнь запомнил: если хочешь быть футболистом старта, должен быть всегда с командой.

Вообще, Курненин был очень душевным человеком. Он умел разрядить обстановку. Однажды играли в футбол на половину поля. Кто-то упал в штрафной, и тренер показал на «точку». Ребята пострадавшей команды начали возмущаться, мол, в этом моменте ничего не было. Тогда Юрий Анатольевич подошел к мячу: «Тихо-тихо, я буду бить». Все замолчали. Он разбежался, забил Тумиловичу. Игроки стали прихватывать тренера: «Вот, вы подсуживаете этой команде». Игра продолжилась. Через некоторое время Курненин ставит «левый» пенальти в другие ворота, но пробивать одиннадцать метров уже не пошел. И установился мир.

***

В 1994 году Короля хотели видеть в «Карпатах», но тогдашний президент брестчан Владимир Геворкян нашел вариант поинтереснее:

– Как-то Геворкян поехал с брестскими волейболистками в Салоники и побывал на матче «Ираклиса». Познакомился там с менеджером клуба. Геворкян сказал, что у него в Бресте есть интересные футболисты, которых можно посмотреть. Владимир Франгесович вернулся и предложил мне такой вариант развития карьеры. Почему бы не попробовать? Сели вместе с Геворкяном, Олегом Климовым и администратором клуба в машину и поехали в Грецию за две тысячи километров. Дорога заняла 36 часов.

Нас встретили, заселили в хорошую гостиницу. Потренировались три дня, сыграли товарищеский матч. Кажется, оставили хорошее впечатление. Зашли в кабинет главного тренера. Его помощник был греком, хорошо знающим югославский язык: «Не волнуйтесь, говорите на русском, мы все поймем, все-таки братья-славяне». Меня стали расспрашивать: «На какой позиции играешь? Вызывался ли в сборную? Сколько забиваешь за сезон? Какие у тебя сильные качества?» Ответил на все вопросы, никаких тебе инстатов и вайскаутов. Короче, нас с Олегом решили оставить. Этот трансфер помог «Динамо» поехать на сборы в Грецию, закрыть часть долгов и купить новую экипировку.

В то время было модно везти из Греции шубы. Помню, когда «Динамо» возвращалось со сборов, ребята заходили в магазины, брали по несколько шуб и везли в Беларусь, чтобы улучшить свое финансовое состояние. В начале 90-х это было нормально. Продавцы греческих магазинов воспринимали русскоязычных игроков как родных.

Толком заиграть в «Ираклисе» Королю не удалось. Пять матчей – не то, на что рассчитывал защитник:

– В команде была высокая конкуренция. Чтобы попасть в заявку, приходилось держать себя в форме и доказывать в каждом упражнении, что именно ты должен быть в этом списке.

Проблем с языком не было, потому что в «Ираклисе» играли три югослава, которые взяли нас под опеку. Капитан команды Йованович постоянно повторял: «Земляцы, земляцы, будут какие-то трудности – говорите, поможем». Первое время они возили нас на машинах на тренировки, помогали адаптироваться. Параллельно мы с переводчиком учили греческий. Чтобы нормально заговорить, понадобилось примерно полгода.Конечно, хотелось остаться в Греции. Там совсем другой мир! Салоники – большой красивый город с населением около двух миллионов, рядом море, горы. Глаза разбегались от обилия товаров в магазинах. На улицах много дорогих классных автомобилей и мотоциклов. На набережной тьма современных кафе, о которых в 1994 году в Бресте можно было только мечтать.

Когда после Греции приехал в Беларусь, казалось, что вернулся на десять лет назад. Тогда в нашей стране не было никаких супермаркетов и заправок в центре города. Ну что поделать? Все-таки в Европе все развивалось куда быстрее.

А какие в Греции болельщики! Какой антураж на матчах! Как-то мы играли дерби с «Арисом». Матч закончился вничью. Стадион находился в минуте ходьбы от моего дома. Но результат не понравился болельщикам принимающей команды. Они окружили раздевалки и начали забрасывать нас камнями. Приходилось прятаться за бетонные столбы, потому что стекла были разбиты. Вскоре полиция оттеснила толпу от раздевалки. Нам сказали, что нужно переждать, пока народ успокоится. Примерно через час нас вывели со стадиона через живой полицейский коридор, посадили в автобус и отвезли на наш стадион, где все пересели в машины. Казалось бы, мне до дома нужно было пройти пару сотен метров, но лучше было не рисковать.

В том матче я вышел на замену минут на 20. Во втором тайме отправился разминаться на бровку. У хозяев был чисто футбольный стадион. Зрителей от поля отделяла специальная сетка, по которой фанаты лазили, как обезьяны. Они трясли ее так сильно, что, казалось, ограждение вот-вот упадет. Остальные болельщики кидали в нас монетами. Слава Богу, никто не получил травму.

***

После сезона в Греции боссы «Ираклиса» хотели отдать Короля в аренду в клуб из местного Д3. Играть в миноре 25-летний защитник не захотел и вернулся в Беларусь.

– Мне начал звонить Геворкян: «Возвращайся, создадим нормальные условия, будешь расти как игрок». Согласился. Провел хороший сезон в Бресте. Вызывался в сборную Беларуси и даже сыграл в товарищеских матча с Литвой и ОАЭ, но получил травму спины и не поехал на очередной сбор. В конце сезона телефон начал разрываться от предложений. Позвонил Щекин из минского «Динамо»: «Хотим видеть тебя у нас». Через пару дней набрал Анатолий Юревич из МПКЦ. Чуть позже Евгений Шабуня из « Белшины»: «Давай к нам». В это же время в клуб прислали приглашение от венгерского «Ференцвароша». Решили, что дать ответ белорусским клубам смогу после возвращения из Будапешта. Недельный просмотр закончился подписанием контракта на два с половиной года. Украинский специалист Василий Рац был ассистентом главного тренера и помогал мне решать различные футбольные и бытовые вопросы.

Будапешт чем-то напоминал Салоники. Это очень красивый город. Тоже очень футбольный. В Венгрии болельщики здорово чувствуют игру. Когда дебютировал за «Ференцварош» в матче с МТК, на стадионе было 20 тысяч человек. Сделаешь какое-то неординарное действие – тебе аплодируют. Было очень приятно. Вообще, в Венгрии и Греции просто фантастические болельщики. Они без ума от своих команд. Сопровождают и поддерживают на всех контрольных матчах. Венгры фанатично любят футбол. Когда приезжали играть в маленькие города, люди становились в несколько рядов по периметру поля. Даже не нужны были мальчики, чтобы подавать мячи.

Кстати, венгерский язык очень сложный. Когда только приехал, казалось, в нем нет пауз. Такое ощущение, что люди все говорили одним предложением без точек и запятых. Потом привык и понемногу стал понимать, через год мог общаться.

По уровню жизни Венгрия была сопоставима с Грецией. Мы часто выезжали за город, ходили в аквапарк. В те времена о существовании такого развлечения в нашей стране никто не знал.

***

За четыре сезона в Венгрии Король успел поиграть в трех клубах. После «Ференцвароша» он перебрался в «Илзер-Штадлер», а затем два года провел в «Газсере». Кажется, все складывалось, неплохо, но…

– В 1999 году «Газсер» после семи туров шел на первом месте. Но в один прекрасный день к нам пришел президент: «Ребята, извините, но в ближайшее время нас ожидают изменения из-за закрытия моего бизнеса. Планируем передать руководство клубом в соседний город Печь. Не знаю, что с ним будет дальше. Можете искать новое место работы».

Первый круг мы закончили, наверное, на четвертом месте. После мне позвонил агент, который работал спортивным директором «Ференцвароша»: «Нужно помочь словацкому клубу улучшить положение в турнирной таблице». Так на полгода стал игроком «ДАК-1904» из Дунайска Стреда.

В Словакии игрок окончательно захандрил по родине. Желание вернуться домой обострилось после того, как защитник сходил на товарищеский матч молодежной сборной Беларуси против словаков:

– Приехал на товарищескую игру «молодежки». Встретились с Юрием Пунтусом, разговорились. Он сказал: «Будет желание, приезжай играть в БАТЭ». Решили с семьей вернуться в Беларусь, потому что сыну нужно было идти в первый класс. Конечно, можно было отправить в Брест семью и попытаться найти вариант в Словакии или Венгрии, но, честно говоря, не было особо интересных предложений. Плюс уже накатался по Европе, потянуло домой. Приехав в Беларусь, набрал Юрия Иосифовича и вскоре подписал контракт с БАТЭ. Был приятно удивлен, что и в нашем чемпионате есть клуб, похожий на европейский. Атмосфера в команде, отношение руководства к игрокам, организационные вопросы, бытовые условия – все на высоком уровне.

С БАТЭ Король завоевал серебряные медали чемпионата, но побывка в Борисове вышла короткой. После сезона Олег вернулся в родной Брест, где спокойно завершил карьеру.