Суд по делу топ-менеджеров Беларусбанка: кто помог найти подход к крупнейшему банку страны? 2 8.08.2017, 16:37

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Фото: tut.by

В Минске продолжается суд по громкому делу о коррупции в Беларусбанке.

В суде Центрального района Минска продолжается процесс по делу обвиняемых в коррупционных преступлениях топ-менеджеров Беларусбанка. Во вторник, 8 августа, на процессе выступил один из свидетелей — заместитель директора «СмартБизнесТехнолоджи» Никита Бучацкий. По версии следствия, представитель и основной владелец этой компании Егор Бучнев, которому принадлежат 70% уставного фонда, давал взятки топ-менеджерам Беларусбанка, пишет tut.by.

Бучацкий рассказал, что его компания — официальный дилер счетно-сортировочного оборудования Kisan.

— Найти подходы к крупнейшему банку страны помог папа главного учредителя? — поинтересовался прокурор.

В поставках роль Александра Бучнева, отца Егора, свидетель охарактеризовал как консультационные: «советы давал сыну и коллегам». Замдиректора «СмартБизнесТехнолоджи» затруднился вспомнить, обсуждались ли поставки в Беларусбанк именно с Бучневым-старшим, отметив, что ничего о фактах лоббирования интересов компании в Беларусбанке ему не известно.

Адвокат поинтересовалась сутью консультационных услуг Бучнева-старшего: Никита Бучацкий отметил, что у него действительно большой опыт в сфере, где работала компания сына, и рекомендации касались разных аспектов. Свидетель не уточнил, касались ли советы вопросов о том, как найти подходы к крупнейшему банку страны.

О том, что именно связывает Бучнева-старшего с Беларусбанком, в суде не озвучивалось, но свидетель несколько раз отмечал его опыт в сфере, где работала компания «СмартБизнесТехнолоджи».

Также в суде стало известно, что Александр Бучнев близко дружил с бывшим начальником управления кассового обслуживания департамента по работе с ценностями Беларусбанка Николаем Цырто.

Ранее в суде давали показания сотрудники Беларусбанка. Всего в списке свидетелей — 46 человек, материалы дела составляют более 10 томов.

Господарик, задержанный в июне прошлого года, обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 430 («Получение взятки либо в особо крупном размере, либо организованной группой, либо лицом, занимающим ответственное положение», максимальные санкции по этой статье — от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества), а также в злоупотреблении служебными полномочиями (ч. 2 и 3 ст. 424). По данным следствия, Господарик в 2010—2015 годах получил взятки на сумму более 215 тысяч долларов.

Откаты были от нескольких компаний (в деле по большинству эпизодов фигурирует Александр Бучнев, его сын, Егор Бучнев, был учредителем и руководителем компаний-поставщиков ) за победу в тендерах на поставку банковского оборудования. По всем семи эпизодам, связанным с получением взяток, обвиняемый признал свою вину. Обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями Господарик не признал.

Цырто подозревается в совершении тех же преступлений, что и Господарик, а также в даче взятки (ч. 2 ст. 431), подстрекательстве к даче взятки (ч. 5 ст. 16 и ч. 2 ст. 431). Сумма полученных взяток — около 500 тысяч долларов. Николай Цырто заявил, что свое отношение к обвинениям он выскажет в ходе допроса.

По информации КГБ, Геннадий Господарик был задержан в середине июня в момент получения взятки в размере 14 тысяч долларов. Позже глава КГБ Валерий Вакульчик заявил, что реальные суммы, получаемые топ-менеджером Беларусбанка в качестве взяток, «намного больше».