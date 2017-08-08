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Найден отпечаток пальца строителя Каложской церкви

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  • 8.08.2017, 16:49
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Фото: belta.by

В храме XII века теперь хранится 3D-модель отпечатка пальца.

Найден отпечаток пальца предполагаемого строителя Каложской церкви, построенной в Гродно в XII веке. Он был замечен на плинфе на стене храма. На самом деле, отпечатков там оказалось много. Представители управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области один отпечаток зафиксировали с использованием самых современных криминалистических технологий. Его исследовали в лабораторных условиях и выяснили некоторые характеристики личности, информирует БелТА.

Эксперты заверили, что «это был мужчина в возрасте около 30 лет, человек целеустремлённый, физически здоровый и креативный». По словам заместителя начальника управления Дмитрия Гриневича, специалисты продолжают работать над отпечатком пальца «с использованием пилотных методик». Через какое-то время станут известны более точные выводы.

Информация об одном из предполагаемых строителей Каложской церкви очень важна, так как до сих пор точно не известно, кто её построил. В храме теперь сохраняется 3D-модель отпечатка пальца.


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