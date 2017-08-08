Виктор Муженко: Учения «Запад 2017» имеют наступательный характер 8.08.2017, 16:58

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Виктор Муженко

Фото: Shutterstock

Белорусско-российские военные учения - попытка давления на Украину и страны NATO.

Виктор Муженко, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины, заявил, что белорусско-российские учения «Запад-2017», запланированные на сентябрь, являются попыткой давления на Украину и страны-участницы NATO и угрожают дестабилизацией ситуации в регионе.

В интервью liga.net Муженко сказал, что «создание военной группировки (для учений — прим.) на территории Беларуси носит наступательный характер». И добавил:

«Мы не исключаем такого варианта, что под видом учений «Запад-2017» в Беларуси будут созданы передовые базы вооружения и военной техники, что даст Российской Федерации возможность при необходимости в короткие сроки создать новые группировки».

По мнению Муженко, в учениях примут участие гораздо больше чем пять тысяч российских военных. Он также отметил:

«Учения «Запад-2017» не ограничиваются территорией Беларуси, планируется комплекс учений: создание соответствующих группировок, передислокация воинских частей, и на территории Российской Федерации в том числе, и вдоль границы с Украиной».

Напомним, что 8 сентября, в День Белорусской воинской славы, в 18 часов на Октябрьской площади Минска начнется Акция предупреждения возможной агрессии.