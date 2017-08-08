Выпускник витебской гимназии завоевал «серебро» на олимпиаде по информатике в Иране 8.08.2017, 17:07

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Артур Петуховский и его преподаватель Вероника Лактина

Молодой человек занимается программированием с четвертого класса.

Дипломов и медалей за победы в олимпиадах по информатике у Артура Петуховского уже целый «иконостас». Последнюю он привез на днях из Ирана, с 29-й Международной олимпиаде по Информатике. Артур завоевал серебро – среди участников белорусской команды это лучший результат. Всего же 308 школьников из 84 стран мира боролись за 26 золотых, 52 серебряных и 78 бронзовых медалей, пишет kp.by.

Артур Петуховский – выпускник витебской гимназии №8. Программированием он занимается с четвертого класса.

- У меня на факультативе по программированию занимался старший брат Артура, и очень жалел, что не начал раньше, - рассказывает преподаватель Вероника Лактина. – Поэтому Артура он и привел, когда тот еще учился в начальной школе. Обычно я на факультатив беру ребят с пятого-шестого класса, но тут посмотрела – мальчик способный, трудолюбивый. И посадила его с шестиклассниками.

В восьмом классе Артур уже начал выигрывать республиканские олимпиады наравне с учениками десятых-одиннадцатых классов. А потом и на международные стал ездить. Весной этого года уже одиннадцатиклассник Петуховский за две недели завоевал призовые места на трех открытых олимпиадах по программированию. В каждой из них участвовали более трехсот школьников из десятков стран.

Сейчас Артур гимназию уже закончил. Поступать собирается в Высшую школу экономики в Москве. Для победителя международных олимпиад поступление будет простой формальностью – таких ребят в профильные вузы принимают без вступительных испытаний. А у его старшего брата, того самого, что когда-то привел мальчика на факультатив по программированию, уже давно собственный IT-бизнес.

- Артур, безусловно, талантливый парень. Но у него есть еще одно очень важное качество – невероятная психологическая устойчивость, - рассказывает Вероника Лактина. – Природа наделила его невероятным спокойствием, мужеством и способностью в трудные минуты не сдаваться.

Кстати, Вероника Лактина – автор факультативной программы, по которой сейчас работают по всей стране.