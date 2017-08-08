Большинство американцев считает, что США должны защитить страны Балтии от РФ 1 8.08.2017, 17:42

Также большинство американцев высказываются против смягчения санкций.

Более половины американцев считают, что Соединенные Штаты должны направить военных на защиту стран Балтии, если на них нападет Россия, свидетельствуют результаты опросов, передает delfi.lt.

В ходе исследования взрослых граждан США спрашивали, не возражают ли они против использования армии США в случае вторжения России на территорию союзников США по НАТО - Литвы, Латвии или Эстонии. Положительно на этот вопрос ответили 52% опрошенных.

Исследование также показало, что все большее число американцев видят в России угрозу и высказываются против смягчения санкций.

Исследование проводилось 27 июня - 19 июля компанией GfK Custom Research путём опроса 2020 респондентов старше 18 лет, проживающих во всех 50 штатах и округе Колумбия. Результаты опубликованы центром Chicago Council on Global Affairs.

После аннексии Россией Крыма США в 2014 г. направили по несколько сотен военнослужащих в страны Балтии и Польши.