Индекс «ЧаркиШкварки»: белорусы стали беднее 8.08.2017, 17:54

Индекс складывается из цены 100 граммов бескостной свинины и 100 граммов водки.

Эксперты исследовательского центра BIPART и проекта «Кошт Урада» составляют индекс «ЧаркиШкварки» с марта 2015 года. Этот рейтинг высчитывается по примеру индекса «Биг-Мака», которым с 1986 года занимается журнал The Economist, пытаясь отображать реальный курс обмена валют в разных странах по стоимости гамбургеров, пишет tut.by.

«Биг-Маки», конечно, продаются и в Беларуси, однако определять покупательную способность белорусских зарплат лучше с помощью чего-то национального, с исконно белорусскими корнями и колоритом», — уточняют эксперты BIPART.

Индекс «ЧаркиШкварки» складывается из цены 100 граммов бескостной свинины и 100 граммов водки и рассчитывается ежеквартально на основании официальных данных Белстата. Авторы индекса утверждают, что с его помощью можно определить, насколько обесценился белорусский рубль а также сравнить доходы и расходы белорусов и наших соседей.

— Но это по общедоступным данным. А на самом деле не все так радужно: медианная зарплата отстает от средней более чем на треть, и лишь 29% белорусов на самом деле зарабатывают то, что показывает официальная статистика, — утверждают эксперты.

По итогам 2 квартала впервые за долгое время стоимость индекса «ЧаркаШкварка» снизилась. «Корзина» из 100 граммов водки и 100 граммов свинины подешевела на 3 копейки — до 2 рублей 36 копеек.

Во втором квартале на среднюю зарплату белоруса можно было купить 338 чарок и шкварок.

— Но есть и другой подход — так называемая медианная зарплата, при расчете которой определяется уровень, делящий всех работников ровно пополам: 50% зарабатывают больше этой суммы, 50% — меньше этой суммы. О медианной зарплате и раньше сообщали нерегулярно, а теперь совсем не сообщают — в прошлом году было принято решение перестать публиковать сведения о медианной зарплате. Тогда чиновники объяснили свое решение невостребованностью таких данных — мол, кому нужна эта медиана, если мы каждый месяц считаем среднюю зарплату? И они, конечно же, слукавили. Просто размер медианной зарплаты значительно отстает от средней, — отмечают эксперты.