Возможность, которая бывает раз в 500 лет 8.08.2017, 17:52

В Минске стартовал проект, посвященный 500-летию печати Библии Франциска Скорины.

Участники проекта — группа молодых энтузиастов, которые в свободное от работы время решили увековечить память первопечатника, пишет nn.by.

Создателей проекта поразил информационный вакуум вокруг годовщины. Глеб Лободенко призывал сотни пользователей Facebook менять аватарку на изображения Скорины, а участники проекта «#500год» с претензией на вирусность сняли видеоролик с африканцами, набравший «ВКонтакте» более 20 тыс. просмотров, создали специальный сайт и планируют еще ряд мероприятий.

«#500год — это проект, посвященный двум, не побоюсь этого слова, великим событиям, которые определили историю XVI века на наших землях: изданию печатного национального перевода Библии Франциском Скориной и Реформации, которую начал в Европе Мартин Лютер.

Естественно, в такой год мы ожидали, что в честь нашего просветителя если не назовут национальный аэропорт, то самое меньшее — проведут торжества, достойные национального героя.

После того как мы поняли, что с интересными культурными проектами глухо, решили: надо действовать самим, потому что следующая такая возможность будет только через 500 лет!» — прокомментировала одна из участниц «#500год» журналистка Елена Бальцева.

Елена Бальцева

Создатели проекта планируют уже осенью провести праздничный Quest (городское ориентирование), Quizz (интеллектуальную игру), спортивные мероприятия, концерт, а также организовать фото- и видеопроект, посвятив их Библии. Информацию о проекте можно получить на страницах #500год ВКонтакте, Facebook, Instagram, а также на сайте 500god.by.

«Нас вдохновляет деятельность Скорины, ведь он напечатал Библию. Вообще-то, в Беларуси, к сожалению, немного знают об этой книге. Например, вчера видел опрос, где у жителей Минска спрашивали, читали ли они Библию. Не нашлось ни одного человека, который смог рассказать, о чем в ней идет речь. Даже в основательных белорусских изданиях авторы выдают цитаты из Библии, использованные Скориной в предисловиях, за его собственные афоризмы… Мы, как верующие люди, уверены в том, что Библия — это действительно Слово Божье, но не надо забывать, что это еще и часть общеевропейской культуры. И не знать о ней ничего вообще для образованного человека должно быть стыдно. Эти пробелы просвещения нам хотелось бы заполнить», — подытожил фотограф Андрей Новиков.

В скором времени создатели проекта обещают наполнить его уникальным контентом с участием исследователей Скорины, историков, библеистов, переводчиков.