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Instagram Комаровки взломали и требуют $7,5 тысяч

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  • 8.08.2017, 18:01

Из аккаунта рынка исчезли все размещенные ранее фотографии.

Аккаунт Комаровского рынка взломали и для его восстановления требуют заплатить 15 тысяч рублей. Об этом сообщил начальник отдела социального развития рынка Иван Ткачук, пишет tut.by.

«Послушай, ну будь другом, верни аккаунт. Не дает мне руководство денег, — написал Иван Ткачук взломщикам аккаунта. — Будешь в Минске, заходи в гости, стол накрою. Пойми как человека — это душевный некоммерческий проект».

На это взломщики ответили, что «тут не катит такое», и уточнили, что не восстановят страницу, если не поступит оплата.

Из аккаунта рынка исчезли все размещенные ранее фотографии.

Напомним, аккаунт у Комаровки появился в начале прошлого года.


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