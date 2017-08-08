В Беларуси продолжает расти армия чиновников 4 8.08.2017, 18:07

Жалование «госуправленцов» также выросло.

В госуправлении в Беларуси в прошлом году, по официальной статистике, было занято 188,8 тысячи человек, или 4,3% от общего числа занятого в экономике населения. Это на 4,6 тысячи человек больше, чем годом ранее, пишет tut.by со ссылкой на данные Белстата.

Для сравнения: в 2010 году в госуправлении было занято 202,5 тысячи человек. Затем на протяжении четырех лет подряд их число сокращалось — в общей сложности на 18,3 тысячи человек. Но в прошлом году число госуправленцев выросло.

В госуправлении в прошлом году в среднем получали 881,3 рубля в месяц. Заработки у госуправленцев растут ежегодно как минимум с 2010 года.