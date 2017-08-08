На минской ярмарке выберут «царь-драник» 1 8.08.2017, 18:14

Ярмарку белорусской кухни проведут у Дворца спорта.

Посетителям предложат попробовать разные блюда национальной кухни, но фаворитом станет драник. Его будут подавать со сметаной и зеленью, с маслом, грибным соусом, шкварками, вприкуску с шашлыком и домашними колбасками, пишет kp.by.

Самый вкусный и оригинальный драник выберет жюри. В его состав войдут шеф-повара и рестораторы.

В программе праздника не только дегустации, но и мастер-классы. На них все желающие смогут узнать секреты приготовления простых, но сытных белорусских блюд.

Ярмарка откроется в 11.00 и будет работать до 21.00 в субботу и воскресенье.