На минской ярмарке выберут «царь-драник»1
- 8.08.2017, 18:14
Ярмарку белорусской кухни проведут у Дворца спорта.
Посетителям предложат попробовать разные блюда национальной кухни, но фаворитом станет драник. Его будут подавать со сметаной и зеленью, с маслом, грибным соусом, шкварками, вприкуску с шашлыком и домашними колбасками, пишет kp.by.
Самый вкусный и оригинальный драник выберет жюри. В его состав войдут шеф-повара и рестораторы.
В программе праздника не только дегустации, но и мастер-классы. На них все желающие смогут узнать секреты приготовления простых, но сытных белорусских блюд.
Ярмарка откроется в 11.00 и будет работать до 21.00 в субботу и воскресенье.